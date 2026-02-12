〈参加者募集〉【官民共創×まちづくり】みやプロ最終報告会開催！

特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク

宇都宮市（市長：佐藤栄一）は、20代～30代の宇都宮市役所の職員と宇都宮市の民間企業の社員がつながり、官民連携で「宇都宮市にあってほしい取り組み」を検討するプロジェクト「うつのみや未来創造プロジェクト（通称：みやプロ）」の最終報告会を2026年2月19日（木）18：30～21：00、ライトキューブ宇都宮小会議室101、102にて開催します。今年度は、６つのチームが活動に取り組んでおり、最終報告会では、各チームが実践・実証を通して考えた、まちにあって欲しい取り組みを発表します。本プロジェクトに関心のある方、発表のテーマに近い取組をされている民間企業の方やＮＰＯ団体の方など、ぜひ奮ってご参加ください。なお本プログラムはNPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク（代表理事：岩井俊宗）が事務局として運営補助を担います。

みやプロについて詳しくはこちら(https://ashikamo.media/miyapro2025-fr/)

発表のテーマ

実施日時

- 子どもの学び- 子どもの健全育成- 地域コミュニティ- 地域資源の活用- スポーツ- 産業の強化

2026年2月19日（木）18：30～21：00

※18：00開場・受付開始

場所

ライトキューブ宇都宮小会議室101・102

参加費用

無料

お申込み

下記リンクよりお申込みください。

主催・運営

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpKvFbSnQRTDJRiRxAsp6rE2eQ1bTTe0m7uOyo_ZysTQu6GQ/viewform

【主催】

宇都宮市

【運営協力・お問い合わせ】

NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク

TEL：028-612-1575

MAIL：ysn_office@tochigi-ysn.net