〈参加者募集〉【官民共創×まちづくり】みやプロ最終報告会開催！
特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク
宇都宮市（市長：佐藤栄一）は、20代～30代の宇都宮市役所の職員と宇都宮市の民間企業の社員がつながり、官民連携で「宇都宮市にあってほしい取り組み」を検討するプロジェクト「うつのみや未来創造プロジェクト（通称：みやプロ）」の最終報告会を2026年2月19日（木）18：30～21：00、ライトキューブ宇都宮小会議室101、102にて開催します。今年度は、６つのチームが活動に取り組んでおり、最終報告会では、各チームが実践・実証を通して考えた、まちにあって欲しい取り組みを発表します。本プロジェクトに関心のある方、発表のテーマに近い取組をされている民間企業の方やＮＰＯ団体の方など、ぜひ奮ってご参加ください。なお本プログラムはNPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク（代表理事：岩井俊宗）が事務局として運営補助を担います。
みやプロについて詳しくはこちら(https://ashikamo.media/miyapro2025-fr/)
発表のテーマ
- 子どもの学び
- 子どもの健全育成
- 地域コミュニティ
- 地域資源の活用
- スポーツ
- 産業の強化
実施日時
2026年2月19日（木）18：30～21：00
※18：00開場・受付開始
場所
ライトキューブ宇都宮小会議室101・102
参加費用
無料
お申込み
下記リンクよりお申込みください。
お申し込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpKvFbSnQRTDJRiRxAsp6rE2eQ1bTTe0m7uOyo_ZysTQu6GQ/viewform
主催・運営
【主催】
宇都宮市
【運営協力・お問い合わせ】
NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク
TEL：028-612-1575
MAIL：ysn_office@tochigi-ysn.net