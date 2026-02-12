現代人の食物繊維不足に スプーン１杯の提案。『HEMPS 有機ヘンプブランパウダー』誕生！肉にも、魚にも、ごはんにも。いつもの食事で食物繊維アップ。

株式会社ヘンプフーズジャパン

株式会社ヘンプフーズジャパン（本社：栃木県那須塩原市、代表取締役：松丸誠）は、有機ヘンプシードの外皮部分をパウダーにした、『有機ヘンプブランパウダー（有機麻の実ふすま粉）』を2026年2月17日(火）よりオンラインストアにて販売いたします。

HEMPSは、植物のヘンプが持つポジティブな可能性を、現代のライフスタイルにフィットするアイテムとして、『有機ヘンプシード』や『有機ヘンププロテインパウダー』を筆頭に、さまざまなヘンプ食品をお届けしています。そして、この度、ヘンプシードの外皮部分をパウダーにした『有機ヘンプブランパウダー』の販売を開始いたします。

『有機ヘンプブランパウダー』は、食物繊維を豊富に含む植物性の腸活食品

スーパーやコンビニには、小麦の外皮である小麦ブランを使用したパンやシリアルなどが並んでいます。ブランパンは低GI食品とされており、糖質の吸収が穏やかになる特長があることから、健康習慣の視点から支持されています。日本では、“ふすま粉”という名前でも親しまれています。



ブランは植物の外皮から作られます。そのなかでも、麻の実の外皮を使用しているのが『有機ヘンプブランパウダー』。麻の実ブランは、小麦ブランよりも食物繊維の含有量が高いことが最大の特長です。特に、腸のぜん動運動をサポートする成分といわれている、不溶性食物繊維を多く含んでいます。そのため、腸内環境の調整に役立つとされており、毎日のすっきりを支える食品として注目されています。



加えて、植物性たんぱく質や鉄、マグネシウムなどの栄養素も含まれていることも『有機ヘンプブランパウダー』の魅力です。

『有機ヘンプブランパウダー』の活用法

『有機ヘンプブランパウダー』は、取り入れやすさにこだわったパウダータイプです。

毎日の料理にプラスするだけで、手軽に食物繊維の量を増やすことができます。加熱も可能なので、さまざまなメニューに取り入れていただけます。



基本の取り入れ方：

材料全体の1～2割を目安に、『有機ヘンプブランパウダー』を加えます。食物繊維の量を無理なく増やせるほか、食感や風味のアクセントにもなります。

取り入れ方1：米粉パン・食パン・丸パン

パンやピザ生地を作る際に、生地に混ぜ合わせます。取り入れる割合が１割と２割では仕上がりの食感が異なるため、好みに合わせて試してみるのもおすすめです。

取り入れ方2：焼き菓子の生地に加える

クッキーやマフィン、パウンドケーキ、グラノーラなど粉の一部として置き換えることで、

いつものレシピに“食物繊維”という価値をプラス。

取り入れ方3：お肉やお魚の具材にトッピング

肉や魚には食物繊維が微量しか含まれていないため、ヘンプブランをまぶすことで食物繊維がUP！少量をさっとふりかければ、胡椒のような見た目にも。

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56362/table/25_1_516dddbc39f9e080aa795612e1f77d44.jpg?v=202602130151 ]

＜20ｇあたりの栄養成分＞

エネルギー 59kcal たんぱく質 4.1ｇ 脂質 1.6ｇ

炭水化物 12.2ｇ -糖質 2ｇ -食物繊維 10.2ｇ

食塩相当量 0ｇ 鉄 2.3ｍｇ マグネシウム 64.3ｍｇ カルシウム 29.3ｍｇ 亜鉛 1.2ｍｇ

健康博覧会2026に出展

会期：2026 年 2 月 25 日(水)～27 日(金) 10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東 4・5・6 ホール

ブース：6B-02（オーガニック＆ナチュラルEXPO）

出展名称：veggy



2月17日よりオンラインストアにて発売開始

【株式会社ヘンプフーズジャパンについて】

オリジナルブランドHEMPSは、ヘンプのモダンな魅力を日本のライフスタイルに提案していくブランドです。サスティナブル&ウェルネスな視点が求められる現代において、栽培がたやすく、衣食住すべてのジャンルで活用できるヘンプには、非常に大きな可能性が眠っています。気軽に取り入れることのできる、スマートなヘンプ製品をオリジナルで展開し、多忙な現代人のQOLを向上することを目指します。

公式サイト/SNS

