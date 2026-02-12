Cal’s MotorがEDWINと初コラボレーション！「Sonova EDWIN Edition（ソノバ エドウイン エディション）」を特別仕様車として発売決定！

アルパインニューズ株式会社

2026年2月12日

報道関係各位

アルパインニューズ株式会社

カスタマイズカーをはじめとした車両企画・開発・販売とカーライフに対するマーケティングの強化を目的として活動するアルパインニューズ株式会社（東京都大田区、宮下 謙社長）は、2024年1月にアルパインスタイル オリジナルカスタマイズカーとして発表した大人気のミニバン「Sonova（ソノバ）」に、日本を代表するデニムブランド「EDWIN（エドウイン）」（東京都品川区、俵 修一社長）との初めてのコラボレーションモデル「Sonova EDWIN Edition（ソノバ エドウイン エディション）」を特別仕様車として、大阪オートメッセ2026（2026年2月13日～15日：大阪市住之江区 インテックス大阪）の開催に合わせて初展示、同日2月13日より販売開始することを発表します。

■日本を代表するデニムブランド「EDWIN」とのコラボレーション

日本の企業が、「アメリカの文化」をリスペクト、MADE IN JAPANクオリティにて具現化する・・・EDWINとCal’s Motorは、MADE IN JAPANを共通点として、日本の企業が日本のクオリティ、日本の感性でアメリカの文化がもつデニム、クルマを表現してきたブランドです。

EDWINは、日本発のデニムブランドとしてアメリカンカジュアルやジーンズカルチャーを独創的な解釈と圧倒的なクオリティで支持されています。

Cal’s Motorは、アメリカ西海岸、カリフォルニアの青い海と青い空、サーフカルチャーのみならず、アウトドア、バンライフといったライフスタイルにベストマッチする、他にはどこにもない、日常を少し特別にするクルマづくりを行ってきました。

ジャンルはそれぞれ異なりますが、「憧れのアメリカ文化を日本の技術と感性でライフスタイルに寄り添う」という思想に共鳴、EDWINとCal’s Motorのコラボレーションがこの度実現しました。

■「Sonova EDWIN Edition」について

ファッションとクルマという枠に収まらず、感性に突き刺さるユーザーへの最適解として新たなライフスタイルそのものを提案する「Sonova EDWIN Edition」。

Cal’s Motorがこれまで大切にしてきた「日常を少し特別にする」クルマをより具現化するために、EDWINが長年培ってきたデニムづくりの技術とスピリッツを融合することで実現した特別仕様車です。

単なるデザイン監修に留まらず、素材や色味、ステッチやディテールのすべてにEDWINの世界観やこだわりを随所に反映、EDWINらしいテイストで実用性と所有する満足感をオーナー様が実感頂けるモデルとなっています。

■大阪オートメッセ2026で初展示

「Sonova EDWIN Edition」は、2026年2月13日から15日にインテックス大阪にて開催される「大阪オートメッセ2026」アルパインスタイルブースにて初展示します。会場では実車の「Sonova EDWIN Edition」にて、EDWINデニムの質感や細部の作り込みなどを直接ご体感いただける機会となっています。是非この機会に大阪オートメッセ2026 アルパインスタイルブースへご来場ください。



大阪オートメッセ2026 アルパインスタイルブース 5号館 小間番号：5-B35

https://www.alpine-style.jp/topics/topics600/

■2月13日から全国11店舗のアルパインスタイル各店にて発売開始

「Sonova EDWIN Edition」は、大阪オートメッセ2026会場と、アルパインスタイル福岡R3（所在地：福岡県福岡市東区）、広島183（所在地：広島県広島市西区）、大阪171（所在地：大阪府茨木市）、名古屋155（所在地：愛知県一宮市）、横浜246（所在地：東京都町田市）、埼玉R4（所在地：埼玉県越谷市）、東京（所在地：東京都小金井市）、千葉R16（所在地：千葉県八千代市）、福島いわきR20（所在地：福島県いわき市）、仙台R4（所在地：宮城県仙台市太白区）、沖縄（所在地：沖縄県豊見城市）の全国11店舗のアルパインスタイル各店にて発売開始します。

■Sonova EDWIN Edition特別装備

（1）EDWIN BLUEの特別色 2トーンカラー

Cal’s Motorの特徴の一つである色鮮やかな2トーンボディに、EDWINを象徴する「EDWIN BLUE」を専用色として採用。

（2）ジーンズのステッチをイメージした専用ピンストライプ

2トーンボディカラーの境目となるピンストライプ部分を、ジーンズのステッチをモチーフとしたEDWIN Edition専用カラーを設定。

（3）EDWINデニムを使用した専用シートカバーを標準装備

EDWINのジーンズで採用されているEDWINデニムをシートカバーに採用。色落ちしないデニムを採用しているため、長期間使用しても色落ちや経年劣化が起こりにくく、衣服への色移りの心配もありません。

EDWINデニムならではの風合い、「EDWIN」そのものを体感できる専用シートカバーとなっています。

（4）EDWIN Edition専用デザインのフロアマット

（5）EDWINデニム製 車検証ケース

（6）EDWIN Edition 専用リアエンブレム

Sonova EDWIN Editon（ソノバ エドウイン エディション）

発売時期：2026年2月13日

ガソリン 2WD：グレード

・5人乗り仕様 （16X-2R） \5,500,000（税込）

・7人乗り仕様 （16X-3R） \5,650,000（税込）

■標準装備

・アルパイン製カーエレ

ディスプレイオーディオ【DA7Z】

ビルトインHDMI/USB入力【KCU-Y620DA】

ETC車載器 【HCE-B063】

・内外装装備

専用ボディカラー EDWIN BLUE 2トーン

オリジナルシートカバー EDWIN Editon特別仕様

オリジナルフロアマット EDWIN Editon特別仕様

専用リアエンブレム EDWIN Editon特別仕様

専用車検証ケース EDWIN Editon特別仕様

・タイヤ / ホイール

ムーンクローム 【14×5.0J+45】

ALLENCOUNTER CLASSIC OVAL 【165/80R14】

※諸費用別途

※仕様・装備・価格は予告なく変更となる場合があります。

※タイヤ・ホイールの仕様は予告なく変更となる場合があります。

Sonova EDWIN Edition専用シートカバー

EDWINジーンズをオマージュした随所に拘ったシートカバー

EDWINデニム製 車検証ケース

EDWIN Edition 専用リアエンブレム

EDWINについて

(C) EDWIN CO.,LTD.

"DENIM"のアルファベットを並び変えて創られたEDWIN。1961年にスタートした日本発のジーンズブランドです。新しい発想、自由な発想で、デニムでジーンズの可能性を切り開いていくスピリットがEDWINの名に込められています。以来、時代とともにデニム開発、洗い加工開発、フィット開発、縫製技術開発等を行い、常に新しいジーンズを創りつづけています。

エドウイン

https://edwin.co.jp/

Cal’s Motorについて

カーナビメーカー アルパインが手掛けるカスタマイズカー事業 アルパインスタイル。「最先端のクルマに、旧き良き美しさと個性」を目指し2024年からオリジナルデザインのカスタマイズカーブランドとしてCal’s Motorを立上げ、全国11店舗にて展開中。北米西海岸で生まれたキャルルックを最新車種かつ最新のカスタム手法で実現。唯一無二のクルマと旅の体験をプロデュース。カスタマイズカーの制作・販売・レンタルから、ワクワクする目的地のプロデュースまで幅広く手がけています。

Sonova EDWIN Edition

https://cals-motor.jp/products/sonova-edwin-edition

Sonova

https://cals-motor.jp/products/sonova

アルパイン

https://www.alpine.co.jp/

キャルズモーター

https://cals-motor.jp/

アルパインスタイル

https://www.alpine-style.jp/

■アルパインスタイル店舗 お問い合わせ先

アルパインスタイル仙台R4

電話：022-226-7208

アルパインスタイル福島いわきR20

電話 : 0246-85-5061

アルパインスタイル埼玉R4

電話 : 048-984-7447

アルパインスタイル千葉R16

電話：047-405-2343

アルパインスタイル東京

電話 : 042-316-4714

アルパインスタイル横浜246

電話 : 042-850-7282

アルパインスタイル名古屋155

電話 : 0586-52-2286

アルパインスタイル大阪171

電話 : 072-640-6500

アルパインスタイル広島183

電話：082-209-5800

アルパインスタイル福岡R3

電話 : 092-663-5680

アルパインスタイル沖縄

電話 : 092-663-5680

営業時間： 10:00～18:00 定休日：毎週水曜日（第1・3・5火曜日）