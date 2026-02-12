PXG、LPGAツアープロ オリビア・コーワン選手と契約

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）- PXGは、LPGAツアープロフェッショナルのオリビア・コーワン選手(Olivia Cowan)と新たに契約を締結したことを発表しました。本契約により、PXGの女子ゴルフ分野における存在感は、セリーヌ・ブティエ選手、メーガン・カン選手、オーストン・キム選手らとともに、さらに強化されます。

国際舞台で実績を重ねてきたコーワン選手は、常にパフォーマンスを最優先に考える現代的な競技スタイルの持ち主。その緻密な準備と競技への姿勢は、PXGが掲げる革新性、アスリート主導の製品開発、そしてカスタムフィッティングを通じてすべてのゴルファーの可能性を引き出すという理念と高い親和性を持っています。

PXG創業者兼CEOのボブ・パーソンズは、次のように述べています。

「オリビアは、まさにPXGを代表するにふさわしいアスリートです。高い集中力と向上心を持ち、常に未来を見据えています。カスタムフィッティングの重要性を理解し、パフォーマンスを追求する姿勢、そして本物の情熱を備えた選手です。PXG Troopsへ迎え入れられることを誇りに思います。」

コーワンがこのパートナーシップに強い信頼を寄せる理由は、PXG体験の中核をなすパフォーマンス、特にカスタムフィッティングの役割にあります。

「PXGのフィッティングは迷いを取り除いてくれ、最高のプレーに集中させてくれます。クラブが私のスイングに合わせて作られているので、その逆ではありません。これはツアーレベルではもちろん、すべてのゴルファーにとって非常に大きな価値だと思います」とコーワン選手は語ります。

コーワン選手は今後、キャディバッグ内全て、PXGクラブを使用して競技に臨みます。

・PXG Lightning(R) Tour ドライバー（9°）

・PXG Lightning フェアウェイウッド（3番・5番）

・PXG Lightning ハイブリッド（22°）

・PXG 0317 CB(R) アイアン（5番～PW）

・PXG Sugar Daddy(R) III ウェッジ（50/10、56/10、60/10）

・PXG Battle Ready(R) II One & Done(R) パター

また、クラブに加え、PXGアパレルも着用し、ツアーで培われた高い機能性とモダンなデザインを、競技中から練習、オフコースまで幅広く体現していきます。

「PXGアパレルは、練習でも試合でも快適で、常に整った印象を与えてくれます。動きを妨げない現代的なフィット感がとても気に入っています」とコーワン選手は締めくくりました。

PXG、PGAツアーおよびLPGAツアー契約選手、そしてツアーレベルのカスタムクラブフィッティングに関する詳細は、https://jp.pxg.com/ja をご覧ください。

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

