A.T. カーニー グローバル取締役に井上 真が就任

A.T. カーニー株式会社

経営コンサルティング会社A.T. カーニー株式会社（東京都港区）は、シニアパートナーの井上 真（いのうえ・まこと）が、2025年12月にA.T. カーニーのグローバル取締役に選出されたことを発表いたします。

今回、アジアパシフィック地域から日本ユニットの井上とオーストラリア・ニュージーランドユニットの会長を務めるアダム・ディクソンの2名がグローバル取締役に選出されました。日本を含む同地域のクライアント企業の皆さまが推し進める創造と変革をより一層力強くご支援すべく、グローバルリーダーシップチームとより密接に連携して参ります。

井上は、A.T. カーニーにて約12年に亘り、消費財・小売、サービス、総合商社を中心に、全社戦略、競争戦略、グローバル成長戦略、営業・マーケティング改革、組織診断・設計、チェンジ・マネジメント等のコンサルティングに従事して参りました。グローバル取締役の1人として、日本をはじめとするアジアパシフィック地域のクライアント企業の皆さまの声を踏まえ、クライアント企業の皆さまへの貢献方法の多様化と貢献範囲の拡大に邁進して参ります。

今年、創業100周年を迎えるA.T. カーニーは、創業以来の「Essential Rightness（本質的な正しさ）」という理念を大切にし続け、日本を代表する大企業20社、ライジング企業200社の創造と変革のご支援に注力し、「Well-Being社会の創造」というパーパス、「日本を変える、世界が変わる」というビジョンの実現に向けて謙虚、かつ、大胆に取り組んで参ります。

アジアパシフィック代表および日本法人会長 関灘 茂のコメント：

「今回、アジアパシフィック地域から『Well-Being社会の創造』というパーパスの実現に向けて、1つ1つの仕事で目に見える成果の創出にコミットしてきた2名が取締役に選出されました。そのうちの1名が、『日本を変える、世界が変わる』というビジョンの実現に邁進してきた井上であり、弊社のStrategy, Growth & Organization Transformation プラクティスのアジアパシフィック地域のリーダーを務めています。井上はグローバルでのM&Aを含めた成長戦略、その実現のための組織構造・組織能力の変革、ファイナンス機能をはじめとした本社機能の高度化などを通じて、クライアント企業の皆さまの社会への本質的な価値の創造、および、持続的な時価総額成長の実現に貢献してきましたが、さらなる貢献方法の多様化と貢献範囲の拡大に取り組みます。」

グローバル取締役 井上 真のコメント：

「この度、グローバル取締役に選出いただき、大変光栄に存じます。これは何よりも、日本のクライアント企業の皆さまが長年に亘って当社を信頼し、ご支援くださったからこそ実現したものであり、心より感謝申し上げます。グローバル取締役として、これまで築いてきたクライアント企業の皆さまとの強固な関係を礎に、アジアパシフィック地域、特に日本のクライアント企業とメンバーの声をA.T. カーニーのビジョン、成長戦略、価値観に反映させて参ります。今年創業100周年という大きな節目を迎える当社が、これからもクライアント企業の皆さまの持続的な成長と社会全体の発展に貢献できるよう、全力を尽くして参る所存です。」

【井上 真 略歴】

井上 真（いのうえ・まこと）

A.T. カーニー株式会社 シニアパートナー グローバル取締役

1969年、米国生まれ、東京育ち。東京大学卒業。ワシントン大学（ミズーリ州）MBA修了。

三井物産、米国の化学品メーカーなどを経て、A.T. カーニー入社。

消費財・小売、サービス、総合商社を中心に、全社戦略、競争戦略、グローバル成長戦略、営業・マーケティング改革、組織診断・設計、チェンジ・マネジメント等のコンサルティングに従事。

2024年、Kearneyの新たなプラクティスであるStrategy, Growth & Organization Transformation (SG & OT) のアジアパシフィック地域のリーダーに就任。

コンサルティング業界媒体The Consulting Report の “The Top 25 Strategy Consultants and Leaders of 2024” に選出。