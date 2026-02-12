【動画公開】新コスモス電機 パリで開催された「Hyvolution Paris 2026」のワークショップで講演をしました

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、1月27～29日にフランス・パリで開催された水素関連展示会「Hyvolution Paris 2026(https://paris.hyvolution.com/en)」へ出展しました。また、同展示会にて開催されたワークショップに初参加、新コスモス電機の水素検知技術をご紹介しました。

ワークショップの詳細

新コスモス電機のブースワークショップの様子

本ワークショップでは、これからの水素産業において不可欠となる「水素検知技術」をテーマに、事故防止と安全確保に向けた最新の技術動向と採用事例を紹介しました。

水素は次世代エネルギーとして期待される一方、条件が揃うと爆発の恐れがある可燃性ガスであり、漏えい時の早期検知が安全確保の鍵となります。当社のガスセンサ技術力により実現した水素検知ソリューションに焦点を当て、産業現場、モビリティ分野、ご家庭等で実際に使用されている水素検知器、水素警報器の活用事例を紹介しました。

新コスモス電機の水素ビジネス

世界中で水素への取り組みが先行する欧州にて、幅広い来場者に向け、実践的な知見と今後の水素社会に求められる安全技術の方向性を共有する内容となりました。

登壇者：新コスモス電機(株) 海外本部 Jack Sowerbutts

世界中の方々に、新コスモス電機が水素の安全利用に貢献できることをお伝えするために発表しました。聴講者の反応も良く、当社への理解が深まったと感じています。ガスセンサへの関心も寄せられ、非常に効果的な発表になりました。これまで技術開発に尽力した従業員一人ひとりの成果を世界に伝える役割を担えたことを大変光栄に思います。

「Hyvolution Paris 2026」ワークショップ アーカイブ動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PVybQ9WJREU ]

(NEW COSMOS ELECTRIC) Hydrogen Detection, Ensuring Safety in the Hydrogen Industry

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手がけてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス