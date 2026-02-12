新型SiCモールドモジュールのネット販売を一挙に開始！

ローム株式会社

ローム株式会社（本社：京都市）は、新型SiCモジュール「TRCDRIVE pack(TM)」「HSDIP20」「DOT-247」のネット販売を開始しました。世界的な電力需要ひっ迫への懸念や省エネ化の重要性が高まる中、より多くのアプリケーションにおいてSiCによる高効率な電力変換の導入を後押しします。

これらの製品は、コアスタッフオンライン(https://www.zaikostore.com/zaikostore/stockList?typeStock_forFind=Hitotsu&stockSearchNew=BST400D12P4A101%5Cr%5CnBST91B1P4K01-VC%5Cr%5CnBST91T1P4K01-VC%5Cr%5CnBST47T1P4K01-VC%5Cr%5CnBST70B2P4K01-VC%5Cr%5CnSCZ4011KTAC23)、チップワンストップ(https://www.chip1stop.com/?dispUnqPartIds=ROHM*0183292%7CROHM*0183293%7CROHM*0183294%7CROHM*0183295%7CROHM*0183296%7CROHM*0183297&makerCd=ROHM&cid=rohmsite)などから購入可能です。

販売対象品番

インターネット販売商社TOPICSニュース :https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2026-02-12_news_sic-power-module&defaultGroupId=false[表: https://prtimes.jp/data/corp/62988/table/98_1_80aa05c0c1f96f10194dd56638d02176.jpg?v=202602130151 ]

上記以外の品番も順次販売開始予定

TRCDRIVE pack(TM)

TRCDRIVE pack(TM)は、300kWまでのxEV（電動車）用トラクションインバータに対応可能な2in1構成SiCモールドタイプモジュールです。低オン抵抗の第4世代SiC MOSFETを搭載しているため、SiCモールドタイプモジュールの一般品と比べて1.5倍となる業界トップクラスの電力密度を達成し、xEV用インバータの小型化に大きく貢献します。 また、独自の端子配置により、ゲートドライバ基板を上面からプレスするだけで接続可能で、実装工数の削減に貢献します。

TRCDRIVE pack(TM)アプリケーション例

車載機器 ： xEV用トラクションインバータ

関連情報- ニュースリリース xEV用インバータの小型化に大きく貢献！2in1 SiCモールドタイプ新型モジュール「TRCDRIVE pack(TM)」を開発(https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2024-06-11_news_trcdrive-pack&defaultGroupId=false)- 各種デザインモデルは製品Webページにて提供中

HSDIP20

HSDIP20は、xEV用オンボードチャージャー（OBC）や EV充電ステーション、サーバー電源、ACサーボなどに最適な、4in1および6in1構成のSiCモジュールです。750V耐圧品で6品番、1200V耐圧品で7品番をラインアップ。様々なハイパワーアプリケーションの電力変換回路で求められる基本回路を小型のモジュールパッケージに内蔵しているため、メーカーの設計工数削減と電力変換回路の小型化に貢献します。

HSDIP20アプリケーション例

車載機器 ：OBC、DC-DCコンバータ、電動コンプレッサ

産業機器 ： EV充電ステーション、V2Xシステム、ACサーボ、サーバー電源、PVインバータ、パワーコンディショナ

関連情報- ニュースリリース OBCのデファクトスタンダードへ！高電力密度の新型SiCモジュールを開発(https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2025-04-24_news_hsdip&defaultGroupId=false)- 各種デザインモデルは製品Webページにて提供中

DOT-247

DOT-247は、PVインバータやUPSなどの産業機器向けに最適な2in1構成のSiCモジュールです。パワーデバイスで広く普及している「TO-247」パッケージの汎用性を保ちながら、高い電力密度を実現。また、ハーフブリッジ、コモンソースの2種類のトポロジーにより、様々な回路構成に対応可能です。複数のディスクリート製品を搭載する電力変換回路に採用することで、部品点数や実装面積を削減し、アプリケーションの小型化と設計工数の削減に貢献します。

DOT-247アプリケーション例

車載機器 ： ePTO（電動パワーテイクオフ）、FCV（燃料電池車）向け昇圧コンバータ

産業機器 ： PVインバータ、UPS（無停電電源装置）、AIサーバー・データセンター、EV充電ステーション、半導体リレー、eFuse

関連情報- ニュースリリース 2in1 SiCモジュール「DOT-247」を開発～高い設計自由度と電力密度を実現～(https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=2025-09-16_news_sic-power-module&defaultGroupId=false)- 各種デザインモデルは製品Webページにて提供中

「EcoSiC(TM)（エコエスアイシー）」ブランドについて

EcoSiC(TM)は、パワーデバイス分野においてシリコン（Si）を上回る性能で注目されている、シリコンカーバイド（SiC）素材を採用したデバイスのブランドです。ロームは、ウエハ製造から製造プロセス、パッケージング、品質管理方法に至るまで、SiCの進化に不可欠な技術を独自で開発しています。

また、製造工程においても一貫生産体制を採用しており、SiC分野のリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。

EcoSiC(TM)ロゴ

