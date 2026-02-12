【3月4日（水）開催】子どもが“自ら学ぶ”授業はどうつくる？――塾・スクール運営者向けオンラインセミナー

株式会社iGO

「学習習慣が続かない」「勉強への意欲がなかなか定着しない」――こうした課題は、多くの教育現場や学習塾で共通のテーマとなっています。英語教育改革やICT活用の進展により教育環境が大きく変化する中で、単に知識を教えるだけでなく、子どもが自ら学び続ける力をどう育てるかが、これまで以上に重要視されています。

本セミナーでは、「百ます計算」の考案者として知られ、基礎学力の土台づくりと学習習慣の定着に長年取り組んできた教育クリエーター・隂山英男氏をお迎えし、子どもの知的好奇心を引き出す授業設計や学びの本質について解説します。教育現場での具体的な実践事例をもとに、日々の指導や教室運営に活かせる視点を共有し、教室価値の向上や長期的な学習成果につながるヒントをお届けします。

参加無料・オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。教育の質を高めたいと考える塾・スクール運営者にとって、今後の指導や教室づくりを見直すきっかけとなる内容です。

――このような方におすすめです。- 子どもの学習習慣や学習意欲の定着に課題を感じている学習塾・スクール運営者の方- 短期間で基礎学力を定着させ、応用力・思考力につながる指導設計を学びたい方- 子どもの「もっと知りたい」という知的好奇心を引き出す授業づくりに関心のある方- 教室の指導価値を高め、生徒・保護者から選ばれる教室づくりを目指したい方- 教育現場の実践事例や、今後の教育トレンドを具体的に知りたい方- 隂山英男氏の教育実践や教育哲学から、日々の指導のヒントを得たい方

詳細・参加申込はこちら :https://comiru.co/seminar/contents/20260304/?utm_source=igo_email&utm_medium=cooperation&utm_campaign=email&utm_term=260304&utm_content=seminar

登壇者ご紹介

隂山 英男（かげやま ひでお）氏

隂山ラボ代表

教育クリエイター／「百ます計算」考案者

小山田南小学校学力向上アドバイザー

1958年兵庫県生まれ。岡山大学法学部卒業。

小学校教師時代に、反復学習や規則正しい生活習慣による基礎学力向上を目指す「隂山メソッド」を確立し、脚光を浴びる。

2003年、尾道市立土堂小学校校長に就任。「百ます計算」やICT活用など新旧の指導法を融合し、学力向上を実現。

文部科学省中央教育審議会委員、内閣官房教育再生会議委員、大阪府教育委員会委員長などを歴任。立命館大学教授も務めた。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107978/table/147_1_4d39c39e28dc307860b57e4ef6191ea2.jpg?v=202602121151 ]

主催・共催企業

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107978/table/147_2_1ca8f4b254b97bfc0c0ae230b86605b0.jpg?v=202602121151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/107978/table/147_3_850b58e3c15b2477ad522ef1dfe823c9.jpg?v=202602121151 ]