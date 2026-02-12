春夏のランチ需要に応える小型スープポット「オーリエル ステンレススープポット180」新登場

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は小さいサイズのスープポット、「オーリエル ステンレススープポット180」を2026年2月に新発売します。

オーリエル ステンレススープポット180

サブヒロモリのキッチンブランド「Sabu」がランチシーンに提案するステンレス製スープポット。サブヒロモリでは毎シーズン需要に合わせたスープポットを販売していますが、気温が上がる季節にこそスープポットを使いたいという声をいただき、春夏に便利な小さいサイズのスープポットを発売します。スープはもちろん、めんつゆ入れやフルーツケースとしても使えます。インスタント粉末やフリーズドライ商品と一緒にお弁当として持っていく超時短ランチにもぴったりです。

商品の特徴- 本体はステンレスの２層構造のスープジャー。味噌汁、めんつゆ、スープはもちろん、フルーツや凍らせたアイス、デザートなどにもおすすめです。お茶や白湯など少量の飲み物の持ち運びにも便利。※保温・保冷効力を参照- スープジャーとしては小さめの容量180ml。手のひらサイズなのでポケットに入れられたり、お弁当箱やフードコンテナと一緒に持ち運びに邪魔になりにくい。- パーツレスで洗い物が少ないのも嬉しい。- 涼しげなカラーに手書き風のロゴがプリントされています。シンプルで使いやすいデザイン。味噌汁やスープにフルーツケースにめんつゆ入れに

手のひらサイズのスープポットロゴプリントイメージ商品の概要

名称 ： オーリエル ステンレススープポット180

色・デザイン： ホワイト／グリーン／むらさき

発売開始日 ： 2026年2月25日

販売料金 ： 2,000円(税抜) 2,200円（税込）

サイズ ： 直径7cm×高9cm （容量320ml）



サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。