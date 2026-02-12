京都府亀岡市が「食と暮らし」の課題解決に向け株式会社京善と包括的連携。京の台所で生産される高品質野菜を用いたヴィーガン食品開発や防災体制を強化

亀岡市京都府亀岡市と株式会社京善による包括連携協定

京都府亀岡市（市長：桂川 孝裕）は、食を通じて社会課題の解決を目指す株式会社京善（代表取締役：耳野 由基）と、市民サービスの向上および地域課題の解決を目的とした包括的連携協定を、2026年1月30日（金）に締結しました。 本協定は、株式会社京善が有する「高度な物流技術」や「多様な食文化への対応力」を市政の各分野に導入し、官民一体となって持続可能なまちづくりを推進するものです。亀岡市は、「京の台所」として高品質な野菜を供給し続けており、特に近年では、市が重点施策として進める「オーガニックビレッジ」の取り組みを製品開発や流通の面から進化させるとともに、災害時の食支援体制など市民の安心・安全を支える新たな共創を目指し、人と時代に選ばれるまちづくりへのチャレンジを加速させます。

包括的連携に至った背景

締結式の様子（写真右：亀岡市長 桂川孝裕/左：株式会社京善 代表取締役 耳野由基 様）

亀岡市では、人口減少社会における複雑な行政課題に対応するため、産官学連携を通じた市民満足度の高い行政サービスの提供を推進しています。 現在、亀岡市が目指している「世界に誇れる環境先進都市」の実現に向けた取り組みの一環として、地域資源を活用した新たな価値の創出による持続可能なまちづくりに取り組んでいます。その重要な柱の一つとしての有機農業を推進する中で、2023年に全国で2番目となる「オーガニックビレッジ」を宣言しました。今回の株式会社京善との連携は、これまでの歩みをさらに進めるものです。

食の未来を支える京善の知見―多様な食文化への対応と高度な保冷物流技術

「日本の食文化の未来を紡ぐ」を理念に掲げる株式会社京善

株式会社京善は「日本の食文化の未来を紡ぐ。京都から新しい文化を創造し、食を通じて社会課題を解決する」を理念に掲げています。 同社は、様々な専門的な知見と事業実績があります。具体的には、地域農家の支援や多様な食文化（ヴィーガン等）への対応、高度な保冷物流技術の活用、非常時の食支援体制などです。これらは、本市の課題解決を加速させる強力な原動力となることが期待されています。

本協定に期待される効果

本連携により、本市が推進する有機農業において、就農の推進やヴィーガン食品の開発につながります。 さらに、最新の保冷物流技術を活用したフードロス削減や食料自給率の向上、防災体制の強化など、食と暮らしの幅広い分野において連携を図り、より一層の市民サービス向上が期待されます。

連携事項：食と暮らしの課題解決に向けた5つの項目

相互に緊密に連携し、双方の資源を有効に活用して以下の５項目を中心に協働します。

協定締結式概要

- 有機農産物を活用したヴィーガン食品の開発および農業振興に関すること亀岡産の有機野菜を使用した商品開発や販路拡大支援- ふるさと納税返礼品に関すること地域の魅力を発信する新たな返礼品の企画・提供- 災害時の食糧備蓄に関すること京善の物流網と保冷技術を活用した、災害時の物資供給や食支援体制の強化- 観光振興に関すること「食」をテーマにした観光コンテンツの創出- その他、目的達成に必要な分野に関すること亀岡市と株式会社京善による連携のイメージ（画像提供：株式会社京善）

日時： 2026年1月30日（金） 13時～13時45分

場所： 亀岡市役所1階 市民ホール

内容： 亀岡市長と株式会社京善代表取締役による調印

その他の官民共創のネットワーク

亀岡市では、これまでにも多岐にわたる分野で民間企業との包括連携協定を締結し、事業成果を上げています。

- 環境、防災

小売・警備企業と連携したプラスチックごみ削減や、災害時や平時における支援や見守り体制の構築。

- 子育て、教育

アウトドア・スポーツブランドなどの企業と連携した、本市の自然環境やサンガスタジアム by KYOCERAを活かした体験型教育の実施。

- 福祉、健康

宅配・物流企業と連携した、高齢者や子どもの見守り活動の展開。

京都府亀岡市とは

亀岡市の空撮写真

京都府の中央部に位置し、JR京都駅から快速で約20分とアクセス良好な田園都市です。秋から春にかけて発生する幻想的な「丹波霧」でも知られています。 「環境先進都市」を目指す取り組みと並び、豊かな自然環境が育む高品質な「亀岡牛」は"幻の和牛"とも称され、「京の台所」として多くの食通を魅了しています。今年9月18日からは「全国都市緑化フェアin京都丹波」が開催されるなど、大型プロジェクトが続いています。

・ホームページ： https://www.city.kameoka.kyoto.jp/(https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/iju/)

・Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/

【本件に関するホームページ】

https://www.city.kameoka.kyoto.jp//soshiki/7/83945.html

【お問い合わせ先】

亀岡市政策企画部 企画調整課

担当：竹村（たけむら）

TEL:0771-25-5006

FAX:0771-24-5501

E-mail：yume-vision@city.kameoka.lg.jp