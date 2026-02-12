株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、BtoBマーケティングにおけるリード育成をテーマとしたオフラインイベント「シンプルだから、成果が出る。戦略的ナーチャリングのススメ」(https://attendee.bizibl.tv/events/ofLLc2oJgKcu)を、2026年2月26日（木）に渋谷にて開催いたします。

本イベントでは、施策が増え続ける一方で成果が見えづらくなっているBtoBマーケティングの現場において、なぜナーチャリングが機能しなくなるのか、どこから設計を見直すべきかを整理し、再現性のある「シンプルな考え方」を共有します。

■ 開催背景｜複雑化するナーチャリングと、成果が見えない現場

メール配信、ウェビナー、コンテンツ配信など、BtoBマーケティングにおけるナーチャリング施策は年々多様化しています。一方で現場では、施策は増えているが成果との因果関係が分からない、MAツールを導入したものの活用しきれていない、「結局、何から改善すべきか」が見えないといった課題を抱えるケースが少なくありません。

こうした状況の中で、施策を増やし続けることが本当に正解なのか、あるいは設計思想そのものを見直すべきなのか、多くのBtoBマーケターが判断に迷っています。

■ イベント内容｜施策を増やさず成果を出す「設計の考え方」を整理

本イベントでは、BtoBマーケティングにおけるナーチャリングを「シンプルに捉え直す」ことをテーマに、ナーチャリングが機能しなくなる典型的なパターン、成果を出している企業に共通する設計の考え方、施策を増やさずに成果を伸ばすための整理方法、マーケティングと営業をつなぐナーチャリングの捉え方といった観点から解説します。単なるノウハウ紹介ではなく、現場で再現可能な考え方を持ち帰っていただくことを目的とした内容です。

■ ゲストスピーカー

株式会社グロースソイル 代表取締役 高橋 航平（旧姓：岩野）

大学卒業後、新卒で人材×SaaS領域のベンチャー企業に入社。マーケティング本部にて、BtoBメディア事業の新規立ち上げを経験。その後、MA（Marketo）の導入活用支援を主とするマーケティングコンサルティング会社に転職し、コンテンツ編集長として自社マーケティングを推進（ISも兼任）。コンテンツを活用したマーケティング活動をおこない、リード獲得、MQL創出、新規商談創出、受注獲得までを広く担ってきた。

2024年1月、株式会社グロースソイルを創業。BtoB企業を対象に、ナーチャリングによる事業成長を支援している。

■ このような方におすすめ

■ 開催概要

- BtoBマーケティングの成果を伸ばしたい方、ナーチャリング施策が複雑化し整理できていない方- ウェビナーやメール施策を実施しているが商談につながらないと感じている方- MA・CRMを導入したものの活用に課題を感じている方。

イベント名：シンプルだから、成果が出る。戦略的ナーチャリングのススメ

開催日時：2026年2月26日（木）19:00～21:00

会場：TIME SHARING 渋谷ワールド宇田川ビル 9A（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル 9F 9A）

定員：50名

参加費：無料

主催：株式会社Bizibl Technologies

■ お申し込み方法

本イベントへの参加をご希望の方は、下記リンクより事前にお申し込みください。※定員に達し次第、受付を終了いたします。

https://attendee.bizibl.tv/events/ofLLc2oJgKcu