粟野 健翔 選手 Mounties FC Wanderers に完全移籍のお知らせ
株式会社AC福島ユナイテッド
このたび、粟野 健翔 選手が Mounties FC Wanderers (オーストラリア、NSW League2)に完全移籍することとなりましたので、お知らせいたします。
粟野 健翔（Kento AWANO）選手プロフィール
【ポジション】MF
【生年月日】2001 年 1 月 5 日（25 歳）
【身長/体重】160cm / 60kg
【出身地】山形県
【サッカー歴】西一サッカースポーツ少年団→S.F.C.ジェラーレ→ベガルタ仙台 Jr ユース→ベガルタ仙台ユース→仙台大→福島ユナイテッド FC
【出場記録】
【粟野選手のコメント】
オーストラリアの Mounties FC Wanderers に完全移籍することとなりました。
プロサッカー選手の夢を諦めかけていた大学生の自分をプロの世界に導いてくれた当時の服部監督をはじめ、スタッフの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。大⾬でボールが転がらないほどのピッチでデビューした愛媛 FC 戦、J リーグ初の福島ダービーなど、刺激的な経験は一生の宝物です。
その後は、なかなか試合に出場することができず、福島の力になれなかった申し訳なさと、実力不足を痛感しました。しかし、自分自身と向き合い、チャンスを掴むために日々努力し続けた自信もあります。
また寺田監督と出会い、新たなサッカー観に触れ、とても楽しい 2 年間を過ごすことができました。
福島でのキャリアは成功と言えるものではありませんでしたが、間違いなく成長できた 4 年間でした。
またみなさまとお会いできるようにこれからもがんばります。あたたかいサポートありがとうございました。