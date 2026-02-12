万博ユニフォーム、全国の教育機関50校に寄贈決定！

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）は、万博のレガシーを次世代へ継承することを目的に、サステナビリティアクションプランの第一弾として、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）において「大阪ヘルスケアパビリオン」の当社展示ブースで使用した展示スタッフ用ユニフォームを教育機関へ寄贈する取り組みを実施しています。

本企画には64校の応募が寄せられ、社内での慎重な選考を経て、このたび50校への寄贈を決定しました。寄贈は2026年3月より、順次開始いたします。

本取り組みは、万博を一過性のイベントとして終わらせるのではなく、その価値や記憶を次世代へ継承することを目的としています。

応募の中には、地理的な理由から万博会場を訪れることができなかった九州在住の小学生が、「このユニフォームを見ることで、将来また万博を開催したいと思える。そうなれば日本はもっと良くなるはずだ」と、先生に応募を依頼したケースもありました。こうした声は、本企画の趣旨と深く重なるものです。

また、半年間にわたり着用されたユニフォームの中には、寄贈に適さない状態のものもありました。しかし、多くの応募と想いを受け、可能な限り応えたいという考えのもと、デザイナー・コシノジュンコ氏のアトリエの協力を得て修復を実施。その結果、50着を用意することができました。

今後は、選出校と個別に寄贈日程を調整のうえ、当社従業員が直接学校を訪問し、ユニフォームを届けます。また、希望に応じて「万博の意義」や「二度の万博に参加した企業として伝えられること」をテーマとした万博授業も実施予定です。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、今後も持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025,03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。