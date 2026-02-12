【新商品】「木曽路監修 すきやきふりかけ」2026年3月2日（月）発売　あと引く旨さをぜひご堪能あれ！

株式会社永谷園

株式会社 永谷園（社長：掛谷 浩志、東京都港区）は、しゃぶしゃぶ・日本料理、和食レストラン、焼肉屋、居酒屋など全国約190店舗を展開する、株式会社木曽路（社長：中川晃成、名古屋市昭和区）とのコラボレーション商品として、「木曽路監修すきやきふりかけ」を2026年3月2日（月）より全国で新発売いたします（希望小売価格：税抜220円）。

●木曽路店舗で召し上がる“すきやき”の美味しさを目指しました

木曽路といえば、牛肉や旬の野菜など、素材の旨みを引き出した上質な味わいが楽しめると定評のあるしゃぶしゃぶ・日本料理店。

本品は、木曽路オリジナルの割下を参考に、

１.醤油と野菜の旨味を効かせた甘辛さ

２.ジューシーな味わい

が特長のふりかけです。

従来のふりかけではなかなか味わえないあと引く旨さをぜひお楽しみください。

“あと引く旨さ”のヒミツは、専用フレークにアリ！

サクサク食感のフレークに油原料を染み込ませ、さらに醬油・玉ねぎ・生姜などの旨みと香りをまとわせることで、すき焼きならではのコクと甘辛さを再現しました。

※油原料の使用量は、「おとなのふりかけ本かつお」の約10倍。

商品概要

【参考】「木曽路」について

・全国126店舗(関東59店、中部34店、関西30店、九州3店）を展開中。※2025年3月時点

・「しゃぶしゃぶ」「すきやき」など高級な日本料理をお手ごろな価格で提供する料理店。

・1966年9月、民芸風レストラン「木曽路」が名古屋の瓦町に開店。「日本古来の伝統的な美しさを感じながら、素材本来の持ち味を生かした食事を味わってほしい」という想いから誕生。