【エステー】様々なドライブシーンでの“なりたい”気持ちに寄りそうカーフレグランス「feelU」から置き型の「消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、様々なドライブシーンでの“なりたい”気持ちに寄りそうカーフレグランス「消臭力 クルマ用 feelU(フィールユー)」から、置き型のゲルタイプ「消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ」と、その「つけかえ」を2月27日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなどで新発売します。

香りは〈エクリュサボン〉、〈ハーバルムスク〉、〈ブルームミスト〉の3種類です。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は本体が税込み各767円前後、「つけかえ」が税込み各547円前後の見込みです。

消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ

（左から：エクリュサボン、ハーバルムスク、ブルームミスト）

「消臭力 クルマ用 feelU」は、さまざまなドライブシーンで感じる“なりたい気持ち”に寄りそった香りで、理想の車内空間を叶えるカーフレグランスです。2025年10月にシリーズ初の製品として、車内のエアコン送風口に取り付ける「消臭力 クルマ用 feelU クリップタイプ」を発売しました。

今回新たにシリーズに加わる「消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ」は、車内のドリンクホルダーやセンターコンソールの平面部などに設置できる置き型のゲルタイプです。本体はスタイリッシュな半透明の容器で、車内空間になじむナチュラルな色味となっています。

場所を選ばず香りを楽しみたい方や、車内のインテリアのひとつとして使用したいといった「クリップタイプ」とは異なるニーズに応えます。

（本体 左から：エクリュサボン、ハーバルムスク、ブルームミスト）

香りは「クリップタイプ」と同じ3種類で、ドライブシーンで感じる“なりたい気持ち”のイメージに合わせたラインナップです。

〈エクリュサボン〉は、いつものお出かけが自然体で居心地良く感じるような、快適な空間を演出する“Comfort＆Natural”がテーマの清潔感あふれる香り。〈ハーバルムスク〉は、車での通勤時にやさしく落ち着いた気持ちを感じるような、爽やかな空間を演出する“Refresh＆Relax”がテーマの心地よい香り。そして〈ブルームミスト〉は、休日のドライブが楽しくワクワクするような、すてきな空間を演出する“Positive＆Happy”がテーマの心弾む香りです。

環境に配慮し、内容器を入れ替えるだけの「つけかえ」も同時にラインアップします。

開発背景

車用消臭芳香剤市場は、“香り重視”のタイプが近年伸長し、推計販売規模（金額）は2020年の約79億円から24年には約98億円となっています（※1）。

また、香りを重視した製品の構成比をタイプ別でみると、「エアコン設置タイプ」が38.9％と一番多く、次いで「置き型タイプ」が34.6％となり、24年には前年比107.8％と人気が高まっています（※2）。

こうした市場背景のもと、既存のクリップタイプに加えて新たに置き型タイプの「消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ」を発売することで、さらなる市場拡大を図ります。

香り重視全体タイプ別構成比

（※1）（※2）DS:インテージ SRI⁺ 10月～9月 カールート消臭芳香剤 指標：推計販売規模（金額・数量）

製品情報

・製品名：消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み767円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなど

・内容量：90g

・香り：エクリュサボン、ハーバルムスク、ブルームミスト

・成分：香料、界面活性剤（非イオン）、ゲル化剤

・初年度販売目標：本体・つけかえ 計102万個

・製品名：消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ つけかえ

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み547円前後

・発売日：2026年2月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなど

・内容量：90g

・香り：エクリュサボン、ハーバルムスク、ブルームミスト

・成分：香料、界面活性剤（非イオン）、ゲル化剤

・初年度販売目標：本体・つけかえ 計102万個