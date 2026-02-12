黒ちゃんが星城高校男子バレーボール部へ突入！FM AICHI「EVENING STREET」で2度目の学校訪問ラジオ！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週月～木曜17:00～19:30まで、生放送でお送りしている番組「EVENING STREET」。2月17日（火）の放送は「EVENING STREET～出張！イブスト応援部SP～」と題し、全編に渡って、パーソナリティの黒岩唯一が、愛知県豊明市にある私立高校「星城高等学校」にお邪魔した模様をオンエアします。

「星城」の文字が輝く校舎前で

「EVENING STREET」では、愛知県エリアで部活動を頑張っている学生たちと電話を繋いで、自分たちの活動や今の悩み、将来の展望などを聞いて、パーソナリティの「黒ちゃん」こと黒岩唯一が叱咤激励・応援をするコーナー「イブスト応援部」を展開しています。今回はこの「イブスト応援部」のスペシャル・バージョンとして、黒岩唯一が昨年7月以来、2度目の学校ロケを敢行しました。

今回黒ちゃんがお邪魔したのは、星城高校の「男子バレーボール部」。全国優勝の経験もある県下有数の名門で、日本代表のエースで現在はイタリアで活躍する石川祐希選手の母校としても知られています。今回はそんな「星城高校男子バレーボール部」から、中根聡太コーチと、3年生の生徒7名にお話を伺っています。星城高校のバレー部の強さの秘密とは！？ 全国レベルのスパイク&サーブの迫力はラジオで伝わるのか！？ ぜひ放送をお楽しみください。放送はラジオの他、スマートフォンアプリの「radiko」なら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能で聴く事が出来ます。

見よ！このキレイな校舎を！！バレー部の皆さんと記念撮影！中野聡太コーチにインタビュー3年生にもお話を伺いますスパイク練習も見せていただきました！ジャンプサーブの躍動感！！！- 番組概要

タイトル：EVENING STREET～出張！イブスト応援部SP～

放送日時：2026年2月17日（火）17:00～19:30

パーソナリティ：黒岩唯一

ゲスト：星城高等学校男子バレーボール部のみなさん

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

radikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260217170000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260217170000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です

- 番組プロデューサー コメント

ロケを通じて、星城高校「男子バレーボール部」の強さの片鱗を、肌で感じることができました。コーチ・部員の皆さんの人間性があってこその強さですね。ロケ中に、プロデューサーの私が、3年生部員の放つサーブを受ける体験をしたのですが・・・まさに【強豪校】の技術を感じました。この模様が実際に放送で使われるかは分かりませんが（汗）。2回目の「出張！イブスト応援部SP」をお楽しみに！

（FM AICHI コンテンツ・プロデュース部 「EVENING STREET」プロデューサー 森元駿）