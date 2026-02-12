「ヤングアニマルWeb」人気作品キャンペーン！！『兄結い』１巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)青木ガレ／白泉社

「ヤングアニマルWeb」人気作品キャンペーン！！

『兄結い』（青木ガレ）1巻無料！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



2/25(水)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『兄結い』（青木ガレ）あらすじ】

兄ぃが俺のすべてだった。あの日までは…。 ナギと兄・ヨダカは、とある事情で離れて生活している。1年ぶりに再会し、ヨダカへの特別な感情を募らせるナギ。しかしある日、ヨダカを追いかけて入った御殿で、ナギは信じられない光景を目にしてしまい…。この狂愛はどこへ向かうのか―。最愛の兄をめぐる、ひとりの少年の命燃やす復讐譚。

【コミックス情報】1～6巻好評発売中！！

『兄結い 1』（青木ガレ 白泉社）書影兄結い 1

■著者名： 青木ガレ

■JDCNコード：592XXXXXaniyuix00111

■シリーズ名：電子版のみ

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2024.8.14