「ヤングアニマルWeb」人気作品キャンペーン！！『兄結い』１巻無料キャンペーン実施！！
株式会社白泉社
(C)青木ガレ／白泉社
『兄結い 1』（青木ガレ 白泉社）書影
兄結い 1
『兄結い』（青木ガレ）1巻無料！！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
2/25(水)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【『兄結い』（青木ガレ）あらすじ】
兄ぃが俺のすべてだった。あの日までは…。 ナギと兄・ヨダカは、とある事情で離れて生活している。1年ぶりに再会し、ヨダカへの特別な感情を募らせるナギ。しかしある日、ヨダカを追いかけて入った御殿で、ナギは信じられない光景を目にしてしまい…。この狂愛はどこへ向かうのか―。最愛の兄をめぐる、ひとりの少年の命燃やす復讐譚。
【ヤングアニマルWeb】『兄結い』はこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/0452b50cb5ada/
【コミックス情報】1～6巻好評発売中！！
■著者名： 青木ガレ
■JDCNコード：592XXXXXaniyuix00111
■シリーズ名：電子版のみ
■定価：715円（本体650円＋税10%）
■発売日：2024.8.14