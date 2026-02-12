『リネージュ』『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』大寒波はおうちでオンラインゲーム三昧！「ビットキャッシュ限定アイテムプレゼントキャンペーン」スタート
『リネージュ』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームと、『リネージュM』『リネージュW』などのスマートフォン向けゲームをサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役：林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年2月11日(水・祝)より同社が運営するゲームポータル「NCSOFT」でプリペイド式電子マネー「ビットキャッシュ」の利用でゲーム内アイテムプレゼントキャンペーンの開始をお知らせします。
■大寒波をぶっ飛ばそう！ビットキャッシュ限定アイテムプレゼントキャンペーン
【開催期間】
2026年2月11日(水・祝) 定期メンテナンス後 ～ 2026年2月25日(水) 定期メンテナンス前まで
【概要】
開催期間中に、エヌシージャパンが運営するゲームポータル「NCSOFT」でプリペイド式電子マネー「ビットキャッシュ」を利用してカイモ(※)チャージを行うと、チャージ額に応じて「リネージュ」、「リネージュ2」、「タワー オブ アイオン」のゲーム内アイテムがもらえます。
※カイモ：ゲーム決済、アイテム購入などで使えるゲームポータル「NCSOFT」専用電子マネーの名称
【ビットキャッシュとは】
ビットキャッシュは、インターネットでのお支払いに便利なコンビニで買える電子マネーです。
オンラインゲーム、SNS、動画や音楽ダウンロードをはじめとした多くのウェブサービスで使われている、簡単・安心・便利なプリペイド式の電子マネーです。
≪ビットキャッシュの詳細はこちら≫
http://bitcash.jp/docs/guide/index
寒波が厳しいこの季節はぜひおうちで、じっくりと「NCSOFT」のオンラインゲームをプレイしてみてください。
≪「大寒波はおうちでオンラインゲーム三昧 ビットキャッシュ限定アイテムプレゼントキャンペーン」の詳細はこちら≫
https://events.ncsoft.jp/26/common/02bitcash/
■エヌシージャパンについて
http://www.ncjapan.co.jp/
2001年9月に設立されたNCSOFT Corporationの日本法人。
日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。
さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』をリリースし、2024年11月に「Journey of Monarch - 君主の道」をリリースしました。
(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.
(C) NC Japan K.K. All Rights Reserved.
※当プレスリリースの内容は2026年2月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます