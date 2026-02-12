『リネージュ』『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』大寒波はおうちでオンラインゲーム三昧！「ビットキャッシュ限定アイテムプレゼントキャンペーン」スタート

エヌ・シー・ジャパン株式会社

『リネージュ』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームと、『リネージュM』『リネージュW』などのスマートフォン向けゲームをサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役：林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年2月11日(水・祝)より同社が運営するゲームポータル「NCSOFT」でプリペイド式電子マネー「ビットキャッシュ」の利用でゲーム内アイテムプレゼントキャンペーンの開始をお知らせします。

■大寒波をぶっ飛ばそう！ビットキャッシュ限定アイテムプレゼントキャンペーン

【開催期間】

2026年2月11日(水・祝) 定期メンテナンス後 ～ 2026年2月25日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

開催期間中に、エヌシージャパンが運営するゲームポータル「NCSOFT」でプリペイド式電子マネー「ビットキャッシュ」を利用してカイモ(※)チャージを行うと、チャージ額に応じて「リネージュ」、「リネージュ2」、「タワー オブ アイオン」のゲーム内アイテムがもらえます。

※カイモ：ゲーム決済、アイテム購入などで使えるゲームポータル「NCSOFT」専用電子マネーの名称

【ビットキャッシュとは】

ビットキャッシュは、インターネットでのお支払いに便利なコンビニで買える電子マネーです。

オンラインゲーム、SNS、動画や音楽ダウンロードをはじめとした多くのウェブサービスで使われている、簡単・安心・便利なプリペイド式の電子マネーです。

≪ビットキャッシュの詳細はこちら≫

http://bitcash.jp/docs/guide/index

寒波が厳しいこの季節はぜひおうちで、じっくりと「NCSOFT」のオンラインゲームをプレイしてみてください。

≪「大寒波はおうちでオンラインゲーム三昧 ビットキャッシュ限定アイテムプレゼントキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/26/common/02bitcash/

■エヌシージャパンについて

http://www.ncjapan.co.jp/

2001年9月に設立されたNCSOFT Corporationの日本法人。

日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。

さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』をリリースし、2024年11月に「Journey of Monarch - 君主の道」をリリースしました。

【サービスタイトル一覧】

リネージュ公式サイト https://lineage.ncsoft.jp/

リネージュ2公式サイトhttps://lineage2.ncsoft.jp/

タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

ブレイドアンドソウルNEO公式サイト https://bns.ncsoft.jp/

リネージュM公式サイト https://lineagem-jp.com/

雀龍門M公式サイト https://jmm.ncsoft.jp/

リネージュ2M公式サイト https://lineage2m.ncsoft.jp/

リネージュW公式サイト https://lineagew.plaync.com/

Journey of Monarch - 君主の道公式サイト https://journey.plaync.com/

ポータルサイト「NCSOFT」 https://www.ncsoft.jp/

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan/

公式X(Twitter) https://x.com/NCJ_official

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

(C) NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2026年2月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます