【気軽に始められる副業ランキング】男女500人アンケート調査

株式会社 R&G（埼玉県さいたま市、代表：吉田 忠義）は、副業をしたことがある男女500人を対象に「気軽に始められる副業に関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。



副業に興味はあるけれど、「時間」「スキル」「初期費用」のことを考えると、なかなか一歩を踏み出せないという人も多いのではないでしょうか。

「ある程度の稼ぎは欲しいけれど、本業やプライベートとのバランスも重視したい」と考えると、副業選びは難しく感じられますね。

そこで今回、株式会社R&G（ https://r-andg.jp/ ）が運営するR&Gの特定技能外国人採用サポート（ https://r-andg-saiyou.com/ ）は、副業をしたことがある男女500人に「気軽に始められる副業」についてアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、株式会社エムフロのクラウディア事業部長の渡邉潤氏よりご考察いただいております。

【調査概要】

調査対象：副業をしたことがある人

調査期間：2025年12月12日～20日

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットによる任意回答

有効回答数：500人（女性354人／男性146人）

回答者の年代：20代 26.8％／30代 34.6％／40代 23.2％／50代以上 15.4％

【調査結果サマリー】

・副業を始めるうえで「気軽さ」を重視する人は98.0％

・気軽に始められる副業1位は「アンケート回答」

副業を始めるうえで「気軽さ」を重視する人は98.0％

副業経験者500人に「副業を始めるうえで、気軽さを重視するか」を聞いたところ、「とても重視する（71.4％）」「まあ重視する（26.6％）」を合わせて98.0％でした。

ほとんどの人が、副業を始めるにあたって「気軽さ」を大切にしているとわかります。気軽にできる副業でないと、なかなか手が出なかったり一歩踏み出せなかったりする人も多いのですね。

＜副業を始めるうえで「気軽さ」を重視する理由＞

・3年ほどブログをやっていましたが、収益化できるまでにかなり時間がかかりました。また収益化しても月に3,000円程度にしかならず、労力の割にお金になりませんでした。最近はサクッと収入を得られるもののほうが、生活にすぐ反映されてモチベーションになるので、気軽に始められることは大事だなと思っています（20代 女性）

・小さい子どももいるので、副業にあまり時間をかけられないからです（30代 女性）

・本業に集中したいため、副業ではあまりストレスや責任を感じたくない（40代 女性）

・本業が忙しく、事前準備や学習に多くの時間を割くことが難しいためです。まずは負担なく始められる副業で感覚をつかみ、無理なく継続できるかを重視したいと考えています（50代以上 男性）

・初期費用が少なくて、特別なスキルや準備もいらないほうが、まず一歩踏み出しやすいからです。リスクが小さいと失敗してもやり直しできるし、自分のペースで続けやすい点も大きな理由です（50代以上 男性）

「副業に時間や労力を割けない状況があるため、気軽にできるものがいい」という人が多数。

正社員であれ非正規雇用であれ、本業には一定の時間や体力を割くことになります。副業にかかる時間や労力が大きくなりすぎると本業や家事育児に影響を及ぼすので、「あまり負荷の高い副業はできない」「最初に勉強が必要だと、ハードルを感じやすい」となるのですね。負荷が少ないと、本業とのバランスがとりやすく、続けやすくなるのもメリットです。

長期間かけて注力した副業が期待したほどの金額にならなかった経験から、「手軽さ」「気軽さ」にシフトした人もいます。また初期費用がかからないと一歩を踏み出しやすくなりますし、辞めたいときにも辞めやすくなります。

＜副業を始めるうえで「気軽さ」を重視しない理由＞

・報酬の単価が低くなりがちで、非効率だから（40代 女性）

・ビジネスは、気軽に始めて成功するものではないと考えているので。真剣かつ、自分の力量の範囲内で行うのが良いと思います（40代 男性）

・後々は副業を本業にすることを考えているため（50代以上 女性）

・経験から学びました。手軽に始められるほど、採算がもうひとつでした。途中で会社がなくなったとか、信じられない話も多すぎた（50代以上 男性）

副業開始にあたり気軽さを重視しない人たちからは、「ゆくゆくは副業を本業にしたい」「副業もビジネスとして捉え、しっかり稼ぎたい」といった回答が寄せられています。「本業の片手間」ではなく「本気」で副業をするため、気軽さや手軽さはあまり重視しないのですね。

またスキル不要だと勉強する手間がなく気軽に始められる一方、単価は低くなりがち。そのため「かけた時間・労力と報酬が見合わない」「非効率だ」と感じた経験があって、多少労力がかかっても高報酬の副業を狙いに行く層もいるとわかりました。

気軽に始められる副業1位は「アンケート回答」

副業経験者500人に聞いた「実際に経験した気軽に始められる副業」の第1位は「アンケート回答（30.6％）」でした。2位「ライティング（9.8％）」、3位「データ入力（9.6％）」、同率4位「ポイ活（7.8％）」「クラウドソーシングの副業（7.8％）」が続きます。

アンケート回答、ライティング、データ入力など、在宅でできる副業が多くランクインしました。「アンケート回答」や「ポイ活」などは、スマホだけでも十分でき、特別なスキルが不要という特徴もあります。

在宅以外で行う副業としては「スキマバイト」がランクインしており、気軽さの要素としては場所の自由度だけではなく、時間の融通も重要視されていることが伺えました。

＜1位 アンケート回答＞

・スキルも初期費用もかからず、基本在宅でできるうえに、ノルマも活動時間も自由だから（30代 女性）

・スキルがいらないことと、待ち時間や寝る前にどこでもお金を稼げるのがいい。ただ時間にたいしての金額が少ないのは悩みです（40代 女性）

・特別なスキルや資格が不要で、初期費用もかからず、空いた時間にスマートフォンやパソコンで在宅完結できる点が気軽に始めやすい理由です。継続のハードルが低いのも魅力（50代以上 男性）

アンケート回答は、ポイントサイトやアンケートモニターサイトで、企業からのアンケートに回答する副業です。特別なスキルや資格は不要で、アンケートサイトに登録するだけで始められます。初期費用も不要で、かなり気軽です。

スマホやパソコンがあれば、自宅や通勤中などどこでもでき、待ち時間や寝る前などのスキマ時間を使える自由さが、気軽さにつながっています。

一方で、1件あたりの報酬は数円～数十円程度が多く、時間単価は低めとなっています。大きく稼ぐというより「空いた時間を少しお金に変える」という感覚で取り組む副業です。

＜2位 ライティング＞

・スキルがいらないのと、家でスキマ時間にできるので、子どもがいても簡単に挑戦できるから（30代 女性）

・PCがあれば、初期費用がほぼいらないから（40代 女性）

・パソコンがあればすぐ応募でき、特別な道具が必要ないからです（50代以上 男性）

ライティングは文章を書く仕事で、「ブログやウェブメディアの記事」「商品説明文」「体験談の執筆」など、執筆する内容は幅広いです。案件探しは、主にクラウドソーシングやSNS、企業サイト上で行います。

パソコンやスマホがあれば初期費用はほぼ不要で、締め切りさえ守れば作業時間は自由であることも多いため、副業初心者でも挑戦しやすい点が「気軽」と評価されています。

専門知識がなくても書ける案件も多いため、書くことへの抵抗がなければハードルは低め。初心者向け低単価案件から高単価案件に移行するためには、ライターとしてのスキルや「ニーズの高いジャンルにおける専門性」が必要となります。

＜3位 データ入力＞

・必須のスキルもなく基本PCとネット環境があれば誰でも簡単に始められ、マニュアルやテンプレートも用意されていて、完全在宅で完結するため（20代 女性）

・スキルがほぼいらない。初期費用がかからない。在宅でできる。ある程度仕事の時間に自由がある（30代 女性）

・パソコン仕事をしているので、抵抗がなかった（40代 男性）

データ入力は、指定されたフォーマットに数字や文字情報を入力する仕事が中心です。

マニュアルやテンプレートが用意されていることも多いため、特別なスキルを求められない点が気軽さにつながっています。タイピングができれば簡単に始められますし、スマホだけでできる案件もあります。

また基本的に在宅で、自分のペースで作業できるのも魅力です。

＜4位 ポイ活＞

・スキルがいらないし、誰でも簡単にお小遣い程度なら稼げるので（30代 女性）

・スマートフォンがあれば、アプリをダウンロードするだけで始められますし、資金もスキルもいらない（50代以上 男性）

ポイ活は、ポイントアプリ・サイトを利用してポイントを貯め、現金や電子マネーに交換することを指します。スマホひとつで始められ、ノルマや期限もほとんどないため、心理的ハードルが非常に低い副業です。

ポイントを貯める方法としては「買い物」「移動」「簡単なゲーム」「クレジットカードをつくる」「銀行・証券口座を開設する」などがあります。

＜同率4位 クラウドソーシングの副業＞

・初期費用かからないし、誰でもできるアンケートもあるから。私は前職看護師だったためエピソードを出しているのですが、自分の経験がお金になるという部分でいいなと思ったから（20代 女性）

・スキルはもちろん、初期費用もいらないから。ちまちましか稼げないけど、自分の好きなタイミングで始められる。自分に合わなかったらすぐ辞められるのもいい（30代 女性）

・スキルがいらない。初期費用がかからない。在宅で完結する（50代以上 男性）

クラウドソーシングは、ネット上で個人や企業から仕事を受注できるサービスです。仕事内容としては、「アンケート」「データ入力」などの簡単な作業から、「Webデザイン」「プログラミング」といった専門的な案件まで幅広く揃っています。

登録や利用に初期費用がかからず、自分の経験や得意分野を仕事にできる点が、始めやすさにつながっています。

基本的に在宅でできる仕事が多く、場所や時間を選ばないのも魅力。ただし「タスク系」や「初心者向け案件」は報酬が低めになりがちで、案件選びを誤ると割に合わないこともあるため注意が必要です。

＜6位 スキマバイト＞

・空いてる日に応じて探せて、出勤できるから。責任が軽いから（20代 女性）

・使っているプラットフォームでは働くにあたっての履歴書や面接が不要だから、気軽に初めてのジャンルの業務にも応募できる（30代 女性）

・大それたスキルが必要なく、誰でも気軽に始められるため。近年スキマバイトを募集する店舗・企業が多いため、あまり気にせずお金を稼げるような世間になりつつあるため（30代 男性）

スキマバイトは、空いた日時に単発で働くスタイルの副業です。

就業先は「コンビニ」「飲食店」「小売店」「物流系倉庫」などが代表的。仕事内容は接客や軽作業などシンプルなものが中心、特別なスキルが求められることは少なくなっています。

また利用するサイト・アプリによっては就業にあたっての履歴書や面接が不要なケースも多くあります。そのため「時間が空いたから働きたい」と思い立ったときに、すぐ応募できる点が気軽。

ただし基本的に在宅ではなく現地に行く必要があり、立ち仕事なども多いため、移動時間や体力面の負担は考慮する必要があります。

＜7位 動画投稿＞

・ストック式の副業なので継続しやすい（30代 男性）

・YouTubeのショート動画であれば、サクッと作れるから（30代 女性）

・在宅でできる。初期費用がかからない（40代 女性）

動画投稿は、撮影・作成した動画をYouTubeなどのプラットフォームにアップし、広告収益などを得る副業です。パソコンやスマホがあれば始められ、無料の動画編集ソフトを使えば、初期費用もほとんどかかりません。

動画投稿の前段階となる動画編集にはスキルが必要なように思いますが、実際には「スキルはいらない」と答えた人も多くなっています。動画編集をサポートしてくれる高機能な編集ソフトを利用できることが、背景にあると考えられます。

まとめ

今回の調査から、気軽に始められる副業の共通点として「スキルや初期費用がほとんどいらない」「在宅やスキマ時間でできる」といった特徴が浮かび上がりました。開始にあたって投資が不要で、時間や場所の自由度が高いと、気軽に始めやすいとわかります。

またアンケートからは、気軽に始められる副業でないと、なかなか一歩踏み出せない人も多い傾向が読み取れました。

気軽に始められる副業の懸念としては、「単価が低くなりがち」という点があります。ただクラウドソーシングなどのプラットフォーム上で高く評価されるスキルを保有している人なら、本人にとっては気軽な副業でも、高い収入を得られる可能性があります。

副業に使える時間や保有スキルを考慮したうえで、無理なく続けられそうな副業を選んでみてはいかがでしょうか。

■渡邉潤氏の考察

本アンケート結果からは、手軽に報酬を増やしたいと希望する人の多さがわかりました。

手軽に報酬なんて…と思うかもしれませんが、「気軽に始められる副業」の設問にあるようなアンケートやポイ活、クラウドソーシングなど、「誰でも」・「いつでも」・「どこでも」手軽に報酬を得られる選択肢があるのであれば、利用しない手はないですね。まずは始めてみるというのは良いことだと思います。

また、副業マッチングなどの受け皿も増えているので、より報酬を増やしたい、自身のスキルを活かしたいなどステップアップに向けてチャレンジしてみるのも良いですね。

▼監修者紹介

渡邉 潤

株式会社エムフロ クラウディア（ https://www.craudia.com/ ）事業部長

大手IT企業入社後、インターネット通販に興味を持ち起業。業務で発生する課題から在宅スタッフやクラウドソーシングを活用。クライアントとしての自身の経験を活かしクラウディアに参画。

※運営サービス

クラウディア専門家監修サービス（https://www.craudia.com/app/lp/expert ）

クラウディアアシスタント（ https://craudia-assistant.com/ ）

導入事例制作サービス（ https://jirei-seisaku.com/ ）他。

