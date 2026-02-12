AIが覆した「囲碁の常識」を自らの武器に。最新研究に基づいた実戦型トレーニング本『戦略的囲碁トレーニング　実戦ですぐに使えるAI時代の定石』2/12発売！

「プロレベルの実力を身に着けたい人」のための徹底演習本！

株式会社日本文芸社AIが切り拓く新時代の定石を知ることができる！

21世紀に誕生して以降、囲碁AIはめざましい成長を遂げました。人類を凌駕するに至ったAIは、以前まで悪手と思われていた打ち方が実は好手であったことを示し、逆にこれまで「普通」とされていた打ち方に疑問を呈するなど、囲碁の常識を劇的に塗り替えました。

本書は、その絶えず変化を続ける現代囲碁の戦略を、理論だけでなく「実戦で勝てる力」へと変えるためのトレーニング・ブックです。

特に「ダイレクト三々」に代表される新時代の定石は、かつての常識に取って代わりつつあります。本書では「実戦ですぐに使える」定石に重点を置き、対局で遭遇頻度の高い最新形とその対応方法を厳選。問題を自ら解くプロセスを通じて、AI時代の感覚を効率的に習得できる構成となっています。

本書の見どころ

【星・小目を完全網羅】 対局の要となる「星」「小目」、そして「その他の定石」を章立てて徹底解説。

【実戦即応のトレーニング】 自分の力で解くことで理解が深まり、実際の対局ですぐに活かせる形を身につけます。

【達成感が見える化】 解けた問題がひと目でわかるチェック項目（できたかチェック）付き。日々の成長を実感しながら進められます。

【目次】

「できたかチェック」を活用して、実践に役立つ学びを得ることができます最新AI定石の中から扱いやすく実践向きの定石だけを厳選しています繰り返す練習することで序盤が自然に安定。勝利アップにつながります

第1章 「星」編

第2章 「小目」編

第3章 その他の定石

著者プロフィール

鶴山 淳志（つるやま あつし）

1981年8月31日生。熊本県出身。

趙治勲名誉名人門下。1999年入段、2019年八段。日本棋院東京本院所属。 2020～2022年 第76～78期本因坊戦リーグ入り。2022年 第5回SGW杯中庸戦で優勝。 2020年、2023年 NHK「囲碁フォーカス」講師。2022年 NHK「趣味どきっ！」講師。 YouTubeチャンネル「つるりんチャンネル」を運営し、囲碁の普及に尽力。著書に『覆された常識！ 新時代のツケ』『アマが知りたい20目得するヨセ』（マイナビ出版）などがある。

書籍概要

書名：戦略的囲碁トレーニング 実戦ですぐに使えるAI時代の定石

著者：鶴山 淳志（つるやま あつし）

発売日：2026年2月12日

定価：1,650円（税込）

判型・ページ数：新書判・288ページ

ISBN：9784537223552

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10154989.html

