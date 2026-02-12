【3月11日開催！】長野県とPublinkが運営するオープンイノベーションプログラム「チャレンジナガノ2.0」、2025年度の成果報告会の視聴者募集を開始いたします

株式会社Publink

官民共創を支援する株式会社Publink（代表取締役社長：栫井 誠一郎）と、長野県庁（長野県知事：阿部守一）が運営するオープンイノベーションプログラム「チャレンジナガノ2.0」における、71者・185の提案のうち、重点推進枠（※1）に採択されたプロジェクトおよびパートナー枠（※2）の市町村が行うプロジェクトの「成果報告会」の視聴者募集を開始いたします。





※1.重点推進枠…市町村・企業のプロジェクトに対して事務局が重点的に伴走支援を行う枠

※2.パートナー枠…事務局の定期的なフォローのもと、市町村・企業がプロジェクトを推進する枠

「チャレンジナガノ」は本年度で5年目を迎え、これまでに累計311者・779件の応募があり、353件のマッチングが成立しています。

地場産品のマーケティング支援、公共交通分野での実証、六次産業化の推進など、複数分野でプロジェクト化・事業化が進み、現在も多くの取組が継続・発展しています。

開催概要

当日のプログラム

チャレンジナガノ2.0の概要

- 名称：チャレンジナガノ2.0 2025年度成果報告会- 日時：2026年3月11日（水）10：00～12：00- 会場：オンライン（参加申込の方は下記URLからお申込みください）- 参加対象- - 地域での共創事業にご関心のある企業- - 全国の自治体職員- - オープンイノベーションに関心のある個人・団体 など- 参加費：無料- 定員 ：なし- 参加申込URL：https://challenge-nagano-20260311.peatix.com- 長野県庁挨拶・事業概要説明- 重点推進枠プロジェクトの進捗・成果報告- パートナー枠市町村の取組の進捗・成果報告- クロージング・次年度事業のご案内▼重点推進枠▼パートナー枠

本事業は、長野県内に存在する様々な課題を機会と捉え、それらの課題をオープンにすることにより、県内市町村と企業のオープンイノベーションを促進します。

地域と企業間での新しいサービス開発等や実証プロジェクトの構築を促進・支援し、最終的には長野県内の新産業の創出、雇用の増加、付加価値の高い先進的ビジネス創造につなげ、地域に根付く企業立地促進のモデルの構築を目指しています。

▼プログラム、今後の予定等の詳細情報は下記公式サイトよりご覧ください。

https://challenge-nagano.com/

株式会社Publinkの概要

社名：株式会社Publink -パブリンク-（英字表記: Publink Inc.）

設立：2011年12月5日

代表者： 代表取締役社長 栫井 誠一郎

所在地： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル2F SENQ霞が関

会社 HP：https://publink.biz/

長野県庁へのお問い合わせ先

長野県産業労働部産業立地・IT振興課

担当者：近藤、吉田

TEL：026-235-7193

メールアドレス：ritti@pref.nagano.lg.jp

本リリースに関する問い合わせ先

株式会社Publink

担当者：阪上、福田

お問い合わせフォーム：https://publink.biz/contact/

メールアドレス：nagano@publink.biz