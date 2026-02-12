【3月11日開催！】長野県とPublinkが運営するオープンイノベーションプログラム「チャレンジナガノ2.0」、2025年度の成果報告会の視聴者募集を開始いたします
官民共創を支援する株式会社Publink（代表取締役社長：栫井 誠一郎）と、長野県庁（長野県知事：阿部守一）が運営するオープンイノベーションプログラム「チャレンジナガノ2.0」における、71者・185の提案のうち、重点推進枠（※1）に採択されたプロジェクトおよびパートナー枠（※2）の市町村が行うプロジェクトの「成果報告会」の視聴者募集を開始いたします。
※2.パートナー枠…事務局の定期的なフォローのもと、市町村・企業がプロジェクトを推進する枠
「チャレンジナガノ」は本年度で5年目を迎え、これまでに累計311者・779件の応募があり、353件のマッチングが成立しています。
地場産品のマーケティング支援、公共交通分野での実証、六次産業化の推進など、複数分野でプロジェクト化・事業化が進み、現在も多くの取組が継続・発展しています。
開催概要- 名称：チャレンジナガノ2.0 2025年度成果報告会
- 日時：2026年3月11日（水）10：00～12：00
- 会場：オンライン（参加申込の方は下記URLからお申込みください）
- 参加対象
- - 地域での共創事業にご関心のある企業
- - 全国の自治体職員
- - オープンイノベーションに関心のある個人・団体 など
- 参加費：無料
- 定員 ：なし
- 参加申込URL：https://challenge-nagano-20260311.peatix.com
当日のプログラム- 長野県庁挨拶・事業概要説明
- 重点推進枠プロジェクトの進捗・成果報告
- パートナー枠市町村の取組の進捗・成果報告
- クロージング・次年度事業のご案内
▼重点推進枠
▼パートナー枠
チャレンジナガノ2.0の概要
本事業は、長野県内に存在する様々な課題を機会と捉え、それらの課題をオープンにすることにより、県内市町村と企業のオープンイノベーションを促進します。
地域と企業間での新しいサービス開発等や実証プロジェクトの構築を促進・支援し、最終的には長野県内の新産業の創出、雇用の増加、付加価値の高い先進的ビジネス創造につなげ、地域に根付く企業立地促進のモデルの構築を目指しています。
▼プログラム、今後の予定等の詳細情報は下記公式サイトよりご覧ください。
https://challenge-nagano.com/
株式会社Publinkの概要
社名：株式会社Publink -パブリンク-（英字表記: Publink Inc.）
設立：2011年12月5日
代表者： 代表取締役社長 栫井 誠一郎
所在地： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル2F SENQ霞が関
会社 HP：https://publink.biz/
長野県庁へのお問い合わせ先
長野県産業労働部産業立地・IT振興課
担当者：近藤、吉田
TEL：026-235-7193
メールアドレス：ritti@pref.nagano.lg.jp
本リリースに関する問い合わせ先
株式会社Publink
担当者：阪上、福田
お問い合わせフォーム：https://publink.biz/contact/
メールアドレス：nagano@publink.biz