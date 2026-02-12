ソーシャルビジネスプランコンテスト『みんなの夢ＡＷＡＲＤ１６』２０２６年３月１２日（木）開催のご案内

公益財団法人みんなの夢をかなえる会

公益財団法人みんなの夢をかなえる会（本社：東京都大田区）は、2026年3月12日（木）に、社会起業家、社会起業家を目指す方々を対象としたソーシャルビジネスプランコンテスト『みんなの夢ＡＷＡＲＤ１６』を開催いたします。

『みんなの夢ＡＷＡＲＤ』は社会起業家の発掘・育成・支援を目的としたビジネスプランコンテストで、2010年から15年連続で開催しております。

16回目の今回は、全国から710名の応募があり、その中から選ばれた高校生2名を含む、9名のファイナリストが、社会課題の解決と自らの“夢”の実現を重ね合わせたビジネスプランを競います。

▼当日観覧申込はこちらからお願いします。

https://yumeaward.org/

【みんなの夢ＡＷＡＲＤ１６開催概要】

日 程：２０２６年３月１２日（木）１５：００～１８：００

会 場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

公式サイト：https://yumeaward.org/

主 催：公益財団法人みんなの夢をかなえる会

［代表理事 渡邉美樹（ワタミ株式会社代表取締役会長 兼 社長CEO）］

後 援：内閣府、総務省、外務省、経済産業省、文部科学省、農林水産省

協 賛：アサヒロジスティクス株式会社、アチーブメント株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社、伊藤忠プラスチックス株式会社、学校法人 郁文館夢学園、エスフーズ株式会社、NTTドコモビジネスソリューションズ株式会社、株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ、オザックス株式会社、加藤産業株式会社、株式会社カミチク、キユーピー株式会社、協和商工株式会社、株式会社極洋、サントリー株式会社、サントリービバレッジソリューション株式会社、三陽物産株式会社、昭和リース株式会社、スターゼン株式会社、全農チキンフーズ株式会社、損害保険ジャパン株式会社、株式会社タイミー、デリカフーズ株式会社、株式会社西川、株式会社ニッスイ、株式会社博報堂、フクシマガリレイ株式会社、富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、株式会社ブランド食販、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、三井物産流通グループ株式会社、ヤマサ醤油株式会社、株式会社レイメイ藤井、ワタミ株式会社

審査委員は『経営の目利きのプロフェッショナル』

特別審査委員は、澤上篤人氏（さわかみ投信株式会社 創業者）、藤野英人氏（レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役社長）、青木 仁志（アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長／アチーブメントグループCEO）、当会代表理事でワタミ株式会社代表取締役会長兼社長CEOの渡邉美樹の4人。『経営の目利きのプロフェッショナル』である４人の特別審査委員が１.共感性・社会性、２.事業性、３.プレゼンテーションの視点で審査します。グランプリ受賞者には、優勝賞金100万円と最大2,000万円の出資交渉権が与えられます。開催当日は、代表理事の渡邉美樹からの特別講演も開催されます。

【9名のファイナリスト（五十音順・敬称略）】

歴代のグランプリ受賞者は全国で活躍中

みんなの夢AWARD３ グランプリ

株式会社ミライロ 代表取締役社長

垣内 俊哉さん

みんなの夢AWARD４ グランプリ

株式会社オリィ研究所 共同創業者 代表取締役 CEO

吉藤 健太朗さん

みんなの夢AWARD1３グランプリ

時事YouTuber

株式会社笑下村塾 代表取締役

たかまつ ななさん

【公益財団法人みんなの夢をかなえる会】

弊会は、一人でも多くの人に“夢”の素晴らしさを認識してもらい、“夢”を持ち、“夢”を追いかけるためのきっかけを提供し、その“夢”がSDGｓの目標達成に寄与することを目指し「みんなの夢シンポジウム」、「未来の名刺講座」、「みんなの夢ＡＷＡＲＤ」「渡美塾」を開催してきました。そして、２０２０年からは活動の裾野を広げるために、「高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ」をスタートしており、昨年2025年8月には、大阪・関西万博会場内メインホールで開催し、全国2,564名の高校生から選ばれた10名のファイナリストがプレゼンテーションを行いました。

◆公益財団法人みんなの夢をかなえる会 http://www.minnanoyume.jp/(http://www.minnanoyume.org/)

◆高校生みんなの夢ＡＷＡＲＤ https://yumeaward.org/school/