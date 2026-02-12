スマート草刈機／次世代スピードスプレーヤー向け「スマート機器安心導入のための保険サポート」の斡旋を開始

株式会社マゼックススマート草刈り機／Taurus80E

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野弘晃、以下「マゼックス」）は、スマート草刈機および次世代スピードスプレーヤーの導入に伴うリスクを整理し、適切な保険加入を支援する「スマート機器安心導入のための保険サポート」の斡旋を開始します。

本サポートは、大手損害保険会社の保険引受体制及び、保険代理店との提携によって、導入前のリスク整理から加入手続きまでを一貫して支援し、スマート農業機器の安心・円滑な導入を後押しします。

※保険のご案内については、弊社の提携保険代理店によって提供いたします。

■背景

スマート草刈機は法面・河川敷・公園などの維持管理、次世代スピードスプレーヤーは果樹園・ヴィンヤード等での薬剤散布において、省人化・安全性向上・生産性向上に寄与しています。

一方で現場では、「万が一の事故時にどこまで補償されるのか」「対人・対物賠償や機械本体の損害にどう備えるべきか」といった不安が導入の障壁となるケースもあります。マゼックスはこうした現場の声を踏まえ、作業内容や運用形態に応じたリスク整理を行い、大手損害保険会社並びに提携保険代理店との協業により、保険加入をスムーズに進められる支援体制を整備しました。本取り組みは、今後展開するスマート農業向けサービス及び保険パッケージの第一弾として位置づけています。

■「スマート機器安心導入のための保険サポート」概要

・スマート草刈機および次世代スピードスプレーヤーの運用で想定される事故・損害リスクについて、弊社にて導入前にコンサルティングを提供いたします。

・提携保険代理店より、適切な保険商品・サポートをご案内させていただきます。

■弊社が提供する、コンサルティングの特長

1. 導入前のリスク整理をサポート

作業場所・稼働時間・運搬方法・管理体制など、現場の運用条件を確認し、想定されるリスクの整理を支援します。

2. 加入手続きをスムーズに

必要情報の整理や確認事項の明確化により、手続きの手戻りを抑制し、導入スケジュールに合わせた円滑な加入を実現します。

3. 現場目線での運用前提を提示

草刈・散布それぞれの業務特性を踏まえ、「どの作業で」「どのようなリスクがあるのか」を分かりやすく提示します。

■対象製品

スマート草刈り機／Taurus80E次世代スピードスプレーヤー／Aries300N

・スマート草刈機：Taurus80E（タウラス80E）

・次世代スピードスプレーヤー：Aries300N（アリエス300N）

■サポートの流れ

■弊社の役割

- 導入前ヒアリング：作業場所・運用形態・管理体制等の確認- リスク整理：想定される事故・損害リスクを作業前提で整理- 加入案内：提携保険代理店にて、保険引受条件・必要情報を整理し、加入手続きを支援

対象製品の提供、導入・運用条件の整理、リスク整理支援、関係者（損害保険会社、提携保険代理店等）との連携窓口

■提供開始日

2026年2月1日

注記

■本件に関するお問い合わせ先

- 本サポートは既存の保険スキームをベースに、作業時に起こりうる事故リスクを整理し、適切にお引受いただけるよう案内するものであり、新たな補償を追加した保険商品を新設するものではありません。- 補償内容・引受条件・保険料は運用条件・現場状況等により異なります。詳細は個別に案内します。- 記載内容は発表日時点の情報であり、予告なく変更となる場合があります

株式会社マゼックス

担当：グループ事業推進室 中田

TEL：072-960-3221

Email：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp/

■会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者：吉野 弘晃

所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理、操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等

https://mazex.jp/