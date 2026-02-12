【新卒採用DX】200名の採用をクローンで支援。一次面接の歩留まり向上と面接の質向上を両立するAIコンテンツマーケティング「CEOクローン」をドットラインが導入。

タッチスポット株式会社

AIコンテンツマーケティング『CEOクローン』を開発・提供するタッチスポット株式会社（以下：当社）は、医療・福祉、療育・教育、イノベーション事業など多角的に事業を展開する株式会社ドットライン（以下：ドットライン社）に『CEOクローン』を導入いただいたことをご報告いたします。

本施策では、新卒採用活動における応募学生に対し、一次面接前に『CEOクローン』を視聴いただくことで、学生ごとの関心に合わせた企業情報を提供し、一次面接予約数の増加と、面接の質的向上を実現します。

導入背景：応募学生の理解度向上と一次面接予約数の増加が急務

ドットラインのCEOクローンを体験する :https://ai.ceoclone.com/dotline/recruit/01KAWWW5W3EB559QC3HVE98FAZ/

地域の「困った」を「ありがとう」に変える。(R)をビジョンに掲げるソーシャルカンパニー、株式会社ドットライン。平均成長率176%という著しいスピードで事業を拡大させる同社は、その原動力となる新卒採用にも力を入れています。

25卒では120名、26卒では180名（前年比150%）の入社を予定するなど、激化する採用市場において驚異的な成長を続けています。ドットライン社が大切にする価値観や考え方を世の中に拡げ、さらに多くの仲間を迎えるべく、応募者一人ひとりへの理解度向上と、面接予約へのスムーズな接続が次なる重要課題となっていました。

- 応募後の離脱毎年多くの応募があるものの、その後の一次面接予約数の更なる増加が急務であり、応募から面接への歩留まりを改善する必要がありました。- 魅力の伝達の難しさ限られた面接時間の中で、応募学生に対し「会社の魅力を100%以上伝えきること」が難しく、候補者と会社の結びつき（エンゲージメント）強化が課題となっていました。

これらの課題を解決し、応募から一次面接への移行率向上と、面接の質の向上を同時に実現するため、AIコンテンツマーケティング『CEOクローン』の導入に至りました。

施策：AIが学生の疑問に寄り添い、次のステップへの「歩留まり」を向上

ドットライン社はこれらの課題を解決するため、一次面接前の企業理解・不安解消の場として『CEOクローン』を採用活動に活用します。これは、スクリーニング（選考）ではなく、学生の興味関心に合わせた情報提供を行うことで、次のステップへの移行を促す「デジタル説明会」の役割を担います。

具体的な活用目的は以下の通りです。

- エントリー学生の歩留まり向上エントリーした学生の企業理解と不安解消を自動で行い、対面の説明会予約率を高める。- スカウト効果の最大化スカウト経由で接触した学生の「志望度形成」を深め、説明会予約率を向上させる。- イベント集客の熱量維持採用イベントで接触した学生の熱量を維持し、説明会参加率を上げる。

『CEOクローン』は、視聴者（学生）の質問への回答や視聴行動からAIがそのペルソナ（興味・関心）を特定し、そのペルソナに最適な企業説明や事例を自動で提案します。これにより、学生は自らの関心に沿った深い企業理解を得てから面接に臨むことが可能となり、結果として一次面接への歩留まりが向上します。

また、『CEOクローン』の導入事例では、以下のような顕著な効果が表れており、ドットライン社が目指す目標達成への貢献可能性を裏付けています。

株式会社ドットライン様からのコメント

【代表取締役 垣本祐作さま】

・CEOクローンに期待すること

今回の取り組みは、CEOクローンを採用活動に活用する初の事例であり、業界の新しいスタンダードを創る大きな挑戦とも考えています。AIのカスタマイズによって、「いま知りたい情報」が素早く手に入ることでの応募率向上はもちろん、これまで接点を持てなかった潜在層にもアプローチが可能になります。結果として、ドットラインの未来を一緒につくる仲間との新しい出会いが広がると期待しています。

・今後の展望

当社が掲げる成長戦略の一つに「人間中心主義のテクノロジー活用」があります。CEOクローンも、社員が人間にしかできない業務へ集中できる環境をつくるための重要なツールです。人にしか生み出せない価値を提供し続けるべく、これからもテクノロジーと共存する働き方を推進し、地域の「困った」を「ありがとう」に変える(R)時間をさらに創出していきたいと考えています。

【新卒採用責任者 高尾絵美さま】

・CEOクローンに期待すること

年間数千名の応募に対応し、学生に最大限魅力を伝えること、そして一次面接への歩留まり向上が課題でした。「CEOクローン」は、AIによる個別最適化された企業理解促進を通じて、この二つの課題を同時に解決する切り札となると期待しています。学生は事前に深い理解を得て面接に臨むため、私たちは限られた面接時間を、より本質的な相互理解と志望度の醸成に費やすことができるようになります。

・今後の展望

今回の導入は、採用活動のDXにおける新たな一歩です。テクノロジー活用で、採用担当者は学生との対話やフォローアップといった「人にしかできない業務」に集中できます。これにより、採用活動全体の質を向上させ、当社の採用力を強化します。志を同じくする新しい仲間を迎え入れ、社会福祉事業の発展を通じて、地域に貢献する価値を創造し続けてまいります。

AIコンテンツマーケティング『CEOクローン』について

『CEOクローン』は、AIが対話を通して顧客ごとに最適な提案を行い、かつ顧客の興味を可視化し、リアルタイムでホットリードを自動発見する革新的なAIコンテンツマーケティングです。継続的に学習し精度を高めるAIとして、リードの獲得から商談創出までを一気通貫で支援し、営業・マーケティング活動の常識を塗り替えます。BtoB、BtoCを問わずグローバルに対応可能であり、AIによる提案は地域や業種の壁を越えて成長し続け、最適化されます。労働人口減少下の日本において、労働集約型ビジネスからの脱却に寄与します。

会社概要

【タッチスポット株式会社】

設立日：2015年9月28日

代表者：水嶋 泰一

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目6-20 いちご西五反田ビル7F

電 話：03-6805-0296

メール：contact@touchspot.jp

CEOクローンはこちらから体験いただけます

HP：https://touchspot.jp/

https://about.ceoclone.com/

【株式会社ドットライン】

設立日：平成23年11月21日

代表者：代表取締役 垣本 祐作

所在地：〒261-7135 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト35階

HP：https://www.dotline-jp.com/