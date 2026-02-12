どれから読む？─ 〈現代版イソップ童話〉を“テーマ別”に楽しむ入り口ガイド

株式会社リリパット

たとえば、「自分らしさ」や「生き方」を考えたいときには、価値観や選択をテーマにした物語が響きやすい。

一方、「人との関係」や「気持ちのすれ違い」に関心がある場合は、対話や共感を描いた巻から入るのもよい。

また、「日本の物語世界に触れたい」読者には、日本神話を現代的に再構成したシリーズが入口になる。



〈現代版イソップ童話〉は、答えを押しつけない構造のため、どの巻から読んでも、自分自身の問いと自然につながる。

読み手の関心や人生のタイミングによって、選ぶ一冊が変わること自体も、このシリーズの楽しみ方の一つだ。

まずは「今の自分が気になるテーマ」から物語を手に取ってみることで、思考の扉が静かにひらいていく。

📚 書誌情報

シリーズ名：現代版イソップ童話

著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

刊行形態：電子書籍（Amazon Kindle）

既刊：Vol.1～20 発売中

新刊：Vol.23 1月15日配信スタート

Vol.28 2月17日配信スタート

ジャンル：寓話／思考・教育／世代を越えて読まれる物語

👤プロフィール

ひらかわゆうき

幼児教育・英語教育に長年携わる教育者・作家。保育現場での実体験をもとに、子どもにも大人にも「考える余白」を届ける物語作品を多数発表。〈現代版イソップ童話〉は日本語・英語で継続刊行中。

