聞くだけのデータ分析AI登場。現場主導型のデータ分析を支援。専門知識不要＆数分でデータ理解・分析・結果評価まで完結【無料デモ体験募集】

NABLAS株式会社

AI総合研究所として活動するNABLAS株式会社 (本社 : 東京都文京区本郷、 代表取締役 所長 : 中山 浩太郎、 以下「当社」)は、データ*をアップロードし自然言語で質問するだけで分析結果とその根拠までを提示する「聞くだけのデータ分析AI」の提供及び、無料デモ体験募集を開始しました。

マーケティングや事業運営の現場では、「データはあるが分析できない」「施策の良し悪しを感覚で判断してしまう」「検証に時間がかかりすぎる」といった課題が存在し、取り組んだ施策やアクションの効果を正確に把握できない状況が発生しています。

本サービスは「この施策は効果があった？」「どのキャンペーンが効いていそう？」など対話するような感覚で質問するだけで、AIがデータの特徴や基本的なパターンを把握する探索的データ分析から結果の評価までを思考しながら実行します。さらに、数値的な結果だけでなく結果がどこまで信頼できるのかや、どういう分析をどういう手順で行って得られた結果なのかといった、分析結果に対する説明も併せて提示し、プロセスのブラックボックス化を防ぎます。

また、データ分析にかかっていた時間も数分程度へ短縮し、現場担当者が納得感を持ってデータから得られるインサイトを基に意思決定を行うことが可能となります。

* 対応フォーマットはCSV、TSV、Excel（.xlsx）など

この度は、本サービスの提供開始に伴い、無料デモ体験にご協力いただける企業様を募集します。

無料デモ体験のお申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbY4oVOnSz-2ORzxqtUvobZ2_kD6dKsMyICBISs47adqsn5Q/viewform詳細を見る :https://www.nablas.com/service/nabla-vl

■聞くだけのデータ分析AIとは

本サービスは自社のデータをアップロードし、自然言語で質問するだけでAIが分析し、施策の効果を簡単に確認できるデータ分析AIです。

クーポン配布や棚位置変更、商品構成の見直しなどといった各種施策について「何がどの程度効果があったのか」をAIが分析します。分析の中では、データの整理や前提条件の確認、分析手法の選択、結果の評価までをAIエージェントが行い、データから言えることを分かりやすく提示。専門知識不要で、根拠のあるインサイトが数分で取得でき、意思決定スピードの向上も実現します。

また、市場のリアルな声やトレンドの変化を販売戦略へ反映させるため、当社で構築したSNSデータベースを標準搭載。SNS情報を基にした販売戦略の企画や商品開発にもご活用いただけます。

* 現在の利用可能なSNSはXとBluesky。データソースは順次拡大予定です。

* 新たにデータの収集パイプライン構築をしたい場合も相談可能です。

■無料デモ体験について

当社では、本サービスの価値を実際に体感いただくため、1週間の無料デモ体験を開始しました。初回ヒアリングに基づき、分析したいニーズに合わせて、データの設定や業務課題に応じたカスタマイズも行い、希望に応じて自社保有データの取り込みにも対応します。実際の業務データを活用したリアルなデモ体験を通じて、本サービスの便利さを実感いただける内容となっています。

■お問い合わせ

- 費用：無料- 体験期間：1週間

本サービスに関するお問い合わせや、無料デモ利用に関するお問い合わせは、以下フォームからお気軽にご相談ください。

無料デモ体験のお申し込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbY4oVOnSz-2ORzxqtUvobZ2_kD6dKsMyICBISs47adqsn5Q/viewformお問い合わせ :https://www.nablas.com/contact

■NABLAS株式会社について

当社は東大発のベンチャーであり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所です。AI人材育成事業では、東京大学で開発したAI人材教育コンテンツを当社でアップデートしたコンテンツを学習環境iLect Systemと共に、AI人材育成サービスとして提供しています。AIコンサル・R&D事業では、AI技術の導入・研究・開発について技術面でのコンサルティング業務を展開し、クライアントの状況に応じてAI技術の導入・開発など技術面でのサービス提供を行っています。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、より良い未来を創造するための技術やサービスを探索・創造し続ける存在として、「Discover the gradients, Towards the future」のミッションのもと次世代を支える技術やサービスの開発に取りんでいきます。

■会社概要

社名：NABLAS株式会社

代表者：代表取締役 所長 中山 浩太郎

本社：東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル1F

設立：2017年3月

事業内容：AI人材育成事業/コンサルティング/研究開発

URL：https://nablas.com