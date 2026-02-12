【事例公開】ドリーム・アーツがaileadを全社導入。急成長フェーズを支える、“人と組織”の共通基盤を構築

株式会社ailead

株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山大幹、以下「当社」）が提供する商談・面談解析クラウド「ailead（エーアイリード、以下「ailead」）」は、株式会社ドリーム・アーツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本孝昭、以下「ドリーム・アーツ」）における、aileadの導入事例記事を公開したことをお知らせします。

ドリーム・アーツでは、エンタープライズ向け営業の強化と採用拡大が同時に進む急成長フェーズにおいて、aileadを営業・採用の両領域で全社導入しました。商談データと面談データを横断的に活用することで、提案精度・顧客満足度の向上と、採用スピードの大幅な改善を同時に実現しています。

本事例では、営業部門および採用部門それぞれにおけるaileadの活用背景や具体的な取り組みについて、担当者へのインタビューを通じて紹介しています。

・営業組織編：https://www.ailead.app/case/dreamarts-sales(https://www.ailead.app/case/dreamarts-sales)

・採用組織編：https://www.ailead.app/case/dreamarts-hr(https://www.ailead.app/case/dreamarts-hr)

■ailead導入の背景

ドリーム・アーツは、大企業向けSaaS事業を展開し、2023年10月の東証グロース市場上場を経て、事業・組織ともに急成長フェーズを迎えていました。エンタープライズ向け営業の拡大により商談数が増加する一方、採用面においても事業成長を支える人材確保が急務となり、営業・採用の双方で業務量と求められる質が同時に高まっていました。

こうした状況の中で、営業活動や採用活動で日々発生する商談・面談データを、部門を越えて活用できる共通基盤の必要性が顕在化し、aileadの全社導入に至りました。

■ailead導入前の課題

＜営業部門＞

課題１. 商談の再現性・ナレッジ共有に限界があった

オンライン商談が主流となる中で、若手がベテランの営業スキルや顧客対応を学ぶ機会が減少していました。商談内容の振り返りやフィードバックには多くの工数がかかり、営業ノウハウが属人化しやすい状況が課題となっていました。

課題２. 商談データを中長期的に活用できていなかった

Web会議ツールで商談を録画することはあっても、後から必要な情報を探し出すには手間がかかり、育成や提案改善に十分活かしきれていない状況でした。

＜採用部門＞

課題１. 採用数拡大により、面接対応がボトルネックに

採用予定数の増加に伴い、すべての面接に採用担当者が同席する従来フローでは、面接数やスピード面で限界が見え始めていました。

課題２. 選考の質を維持しながら効率化する仕組みが必要だった

現場担当者のみで面接を進めるには、面談内容の共有や判断材料の不足が懸念され、選考の質をどう担保するかが課題となっていました。

■ailead活用のポイント

＜営業部門＞

ポイント１. 商談データの可視化による、提案精度と顧客理解の向上

商談をaileadで録画・文字起こし・要約し、商談後の振り返りやフィードバックに活用、事前に共有された顧客のニーズや期待値、プロジェクトにかける思いが可視化され、商談に対する解像度が向上しました。

ポイント２. 商談データをナレッジとして蓄積・共有

商談データを組織の資産として蓄積することで、若手メンバーの学習や、営業全体のスキル底上げに活用しています。

＜採用部門＞

ポイント１. 面接を現場主導で進められる体制へ転換

一次面接を現場担当者のみで実施し、面談内容をaileadで記録・共有することで、採用担当者が同席せずとも、面談内容を正確に把握できる体制を構築しました。

ポイント２. 面談データを活用した選考判断と横断的な検討

録画や文字起こしデータを活用することで、別ポジションでの採用検討など、柔軟な判断が可能になっ

ています。

■ailead活用の成果

＜営業部門＞

成果１. 提案精度・顧客満足度の向上

商談前後の情報が可視化されたことで顧客理解が深まり、提案内容の精度が向上し、結果として、顧客満足度の向上や契約後の認識齟齬・手戻りの削減につながっています。

＜採用部門＞

成果１. 採用リードタイムを短縮し、採用スピードが大幅に向上

応募から選考終了までのリードタイムを短縮し、上半期だけで前期の年間採用数を上回る成果を達成しました。

成果２. 採用担当者の工数削減と、本来業務への集中を実現

面談記録や共有の負担が軽減され、母集団形成やエージェント開拓など、本来注力すべき業務に時間を充てられるようになっています。

■ドリーム・アーツについて

大企業向けクラウドサービスを提供する日本のSaaSベンダーで、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB（スマートデービー）」や多店舗ビジネス向けクラウドサービス「Shopらん」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX（インスイートエックス）」などの製品を通じて、情報共有や対話を重視した「協創」を支援し、企業のDX推進に貢献している。

会社名：株式会社ドリーム・アーツ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29Ｆ

代表者：代表取締役社長 山本 孝昭

事業内容：大企業向けクラウド製品の企画・開発・販売

■商談・面談解析クラウド ailead（エーアイリード）について

商談・面談データ解析クラウド ailead（エーアイリード）は、“営業・人事部長の右腕”として、業務効率化と人材育成を通じた生産性向上を支援するツールです。

AIエージェントが「コミュニケーションデータ」を自動で収集・解析・可視化することで、営業領域ではスキルの底上げやメンバーの成長を後押しし、セールスイネーブルメント領域で顧客満足度No.1（※1）を獲得。人事・HR領域では、面談や1on1の可視化、フィードバックの質向上を通じて、採用・育成の精度を高めるデータドリブンな環境を実現します。

属人化の解消や業務の最適化を通じ、限られた人材で高い成果を生み出す組織づくりをサポート。人手不足や働き方の非効率といった社会課題の解決に貢献しています。

（※1）ITreviewカテゴリーレポート 「SFAツール（営業支援システム）」（2026 Winter）

■株式会社aileadについて

「ailead」サービスサイト :https://www.ailead.app/詳細・資料請求はこちら

aileadは、“世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける”というミッションのもと、AI（人工知能）及びML（機械学習）を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。

会社名：株式会社ailead

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5階

代表取締役社長：杉山大幹

コーポレートサイト：https://aileadinc.com/