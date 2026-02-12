第9回 Asset Management Women’s Forum「自分らしいキャリアの描き方～仲間とともに見つける未来～」開催報告

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメントが参画する、資産運用業界における女性活躍推進に向けて業界を横断した取組みを行うネットワーク「Asset Management Women’s Forum（以下、AMWF）」は、2025年12月16日に「自分らしいキャリアの描き方～仲間とともに見つける未来～」を開催しました。対面・オンライン合計で190名の方が参加しました。

第一部のパネルディスカッションでは、育児・介護の経験者が登壇し、ライフイベントと仕事を両立しながらキャリアを築いた実体験をお話ししました。参加者からは「具体的なエピソードを交えた話を聞くことができ、大変有意義な時間でした。」「パネリストの方々のお話が響き、これからの働き方を考えさせられました。」といった声が寄せられ、働き方やキャリアを見つめ直す上で多くの示唆を得られる充実したパネルディスカッションとなりました。

第二部のグループディスカッションでは、対面参加者が「育児との両立」「介護との両立」「部下のキャリア育成支援」「自分らしいキャリア」の4つのグループに分かれ、各テーマについてディスカッションを行いました。参加者からは、「同業他社の方々と年齢・部署を超え、悩みを共有できたのは大変貴重な経験でした。」「参加者の皆さまが前向きで、他社好事例なども伺い大変参考になりました。」といった感想が挙がりました。

第三部のネットワーキングでは、登壇者や参加者同士が交流し、盛況のうちに終了しました。

イベント開催後のアンケートでは、「イベント全体を通じて、今後のキャリア形成の考え方等の参考になりましたか？」という質問に対し、約87％の方から参考になったとの回答がありました。また、「仕事と育児の両立を図るためにキャリアを諦めなくてもいいと思えた。」や「仲間を作り、対話をすることの重要さを改めて感じられた。」という声が寄せられ、参加者一人ひとりにとって自分らしいキャリアを描くための気づきと仲間との繋がりを育む貴重な機会となったことがうかがえるイベントとなりました。

AMWFでは、今後も引き続き、資産運用業界における女性活躍の推進に向けて邁進します。

Asset Management Women’s Forum（AMWF）とは

資産運用業界における女性活躍推進に向け、業界を横断した取組みを行うネットワークです。AMWFでは、資産運用業における財産は人材であり、それこそが競争力とイノベーションの源泉であると考えています。人材の多様性を尊重して新しい価値観を創出していく中で、特に女性社員の活躍は業界全体の持続的成長に欠かせないという理念のもと、2022年5月に発足しました。

AMWFの目標：

♦ 資産運用業界の役職員が参加及び交流できる機会を提供し、業界全体で女性が活躍できる環境やネットワークを醸成する

♦ 資産運用業界各社間におけるベストプラクティスの共有を通じて、業界全体の女性活躍推進を後押しする

♦ 資産運用業界外へのメッセージの発信を通じて、資産運用業界における女性活躍の認知度の向上を図る

▼AMWF参画企業24社

AMWF全般に関するお問合わせ先

AMWFウェブサイト：https://www.toushin.or.jp/start/16/1/ （投資信託協会ウェブサイトへ遷移します）

