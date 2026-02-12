究極の選択！「崖から家族と恋人が落ちそう！」令和の若者はどちらを選ぶ！？
昨年、ワカモノリサーチで掲載した“究極の選択”
「“ウ〇コ味のカレー”と“カレー味のウ〇コ”食べるならどっち？」
https://wakamono-research.co.jp/media/ultimate-food-choice-curry/
を、令和の高校生に調査した記事が話題になった？？ようです…
ということで“究極の選択”シリーズの第２弾をご紹介いたします。
１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、
（https://wakamono-research.co.jp/media/）
長年に渡り多くの日本人がどちらを選ぶのかを悩みに悩んで
いまだに結論が出ていない王道の究極の選択。
「自分の大切な人が崖から落ちそうです。１人しか助けられないならどちらを助けますか？」
について、全国の１４歳～２０歳の若者（男女）にアンケート調査を実施。
選択肢は「家族」と「恋人」の２択で回答をしてもらいましたので
今回はその結果の一部をご紹介いたします。
【「大切な人が崖から落ちそう」令和の若者の８割「家族を助ける」結果に！】
「自分の大切な人が崖から落ちそうです。１人しか助けられないなら どちらを助けますか？」
この調査に対して、79.2%の若者が「家族」と回答。
約８割の若者が、崖から落ちそうなら恋人よりも家族を優先することが分かりました。
目立った意見としては、
「育ててくれたから」
「育ててくれた人を優先したい」
「育ててもらった仲だから」
といった、育ててもらった恩に答えるために家族を助けるという若者の声。
また、
「一緒にいた時間が長いから」
「一緒に住んでいるから」
「家族の方が長い時間一緒にいるから」
「生まれてからずっと一緒に過ごしてきた、なくてはならない存在だから」
など、恋人に比べてはるかに長い年月を共にしていた思いも強く持っており、
この“恩”と“年月”が家族を選ぶ決定打になった若者が多かったようです。
他にも気になった回答が、
「血が繋がっているから」
「血の繋がりは大事だと思うから」
「結局は血の繋がりの方を優先してしまう」
「赤の他人より血の繋がり」
「流石に血縁」
という“血のつながり”を理由にする若者たち。
「血は争えない」と言いますが、究極の選択でも本能的に血縁関係ではない恋人より、
血縁関係の家族を選んでしまう本質が隠されているのかもしれません。
「やっぱり家族が1番大切だから」
「自分のこと一番理解してくれてるから」
「1番過ごしてる時間長くて1番大切な人たちだから」
「1番自分を支えてくれている存在だから」
「これまでもこれからも一番世話になる人だから」
といった“1番”というワードを理由に家族を選択した若者もいました。
恋人がいたとしてもそこまで長い年月を一緒に過ごしているわけではないので、
仮に恋人を愛していたとしても１番の愛や１番の感謝を伝えたい人、
１番支えてもらった人となると“恋人＜家族”という結論がでてしまうのかもしれません。
様々な回答理由がある中、「家族を助ける」若者の中で、
最も多く集まったのが、
「恋人はいつか別れるかもしれないから」
「恋人はいつか別れるかもしれないけど家族は一生だから」
「恋人はまた見つかるけど家族は唯一無二」
「家族との縁は切っても切れないものだし、恋人は所詮は他人だから」
「恋人と別れる可能性のほうが家族と縁を切る可能性より高いから」
「恋人はまだ家族じゃないし、後々別れる可能性があり、生涯大切なのは家族だから」
「恋人は終わるかもしれない関係だけれど家族は取って代わることの無い強いつながりがあるから」
「恋人は裏切るかもしれないけれど、家族は裏切らないから」
という“家族の代わりはいない”という意見。
１０代という年齢は恋人が欲しいのは間違えない事実。
しかし、結婚適齢期ではない若者にとって
“いま付き合っている人が必ずしも結婚する相手ではない”と考えている傾向があり、
いつかは別れて他人になってしまう可能性は大きいと理解していることもありそうでした。
そのため、他人になる可能性の高い恋人より、生涯関係が残り続ける家族を優先するというのは
必然なのかもしれません。
【「恋人を助ける」20.8%の若者「将来がある」「生涯共にするから」など】
一方、自分の大切な人が崖から落ちそうなとき、「恋人」を助けると回答した20.8%若者たち。
現在よりも、未来に目を向けていることが理由になっているようで、
「恋人とは、将来があるから」
「これから生涯を共にすると思う相手だから」
「家族より若いし未来もあるから」
「家族よりも余生が長いから」
といった意見が多く集まりました。
現在は親に育ててもらっている若者が多いのでしょうが、
将来、恋人と結婚をすることで自分にも“新しい家族”ができると感じている傾向も。
いつかは親元も離れて生きていくことも考えると、
今より将来に目を向けた選択をするのかもしれません。
また、単純に恋人への愛の大きさを理由にする若者も。
「好きな人だから」
「恋人の方を愛しているから」
「好きな人を見捨てることができない」
「心から大切にしたいと思える人だから」
「恋人に助けて貰ったことがあるから恩返しがしたい」
今、恋人がいる若者にとっては、誰よりもかけがえのない存在なのでしょう。
そんな、恋人との関係が全盛期の時に、家族を助けるという選択肢は考えられず、
恋人を助けると回答していたようです。
他には、
「（助けたら）より惚れてもらえる」
「助けることで愛が深まる」
と、この機会を利用して恋人を助けることで、
恋人との関係がより深いものになるとたくらんでいる若者や、
「家族が好きでないから」
「家族と仲が悪い」
など、現在家族との関係があまり良くない若者たちが、
家族より恋人を助けると回答をしていたようです。
