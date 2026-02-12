経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+」、プロジェクト管理ツール「Redmine」と連携対応を開始

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+」が、2月12日（木）よりオープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」との連携に対応したことを発表します。

本連携により「Findy Team+」で解析可能なサービスは、Azure DevOps、Backlog、Bitbucket、GitHub、GitLab、Googleカレンダー、Jira、Notionに続き、Redmineを加えた計9サービスとなります。

◆ 「Redmine」との連携対応の背景・概要

経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+」は、正式リリース以降、多くの企業の開発生産性および開発者体験の向上をサポートしてまいりました。なかでも、大規模な開発組織や、セキュリティ要件の観点からオンプレミス環境を重視する企業様を中心に、オープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」との連携のご要望を数多くいただいておりました。

こうした声を受け、このたび「Findy Team+」は、「Redmine」とのデータ連携に対応いたしました。本連携により、従来「Redmine」でプロジェクト管理を行ってきた開発組織においても、チケットやタスクの情報を「Findy Team+」と連携・可視化することが可能となり、開発生産性および開発者体験の向上に向けた分析・改善活動をよりスムーズに推進できるようになります。

◆ 今後の活用方針

「Redmine」連携により取得されるプロジェクト管理データは、「Findy Team+」内の各種分析機能で活用されます。これにより、「プロジェクトプロセスタイム分析」によるチケットのステータス別滞留時間の可視化や、チームごとの消化効率の分析などが可能になります。

また、今後は複数のプロジェクトを横断した進捗状況の把握を可能とする機能の展開も予定しており、組織全体におけるプロジェクト管理の透明性と効率性の向上を支援してまいります。本連携を通じて、現場の活動を定量的に把握した上で、開発プロセスのボトルネックを特定し、データに基づいた改善サイクルを回すことが可能となります。「Findy Team+」は、今回の連携を通じて、より多様なツール環境を有する開発組織における意思決定支援基盤として、今後も活用の幅を広げてまいります。

◆ 「Redmine」とは

「Redmine」は、世界中で広く利用されているオープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。タスク管理、ガントチャート、Wiki、フォーラムなど豊富な機能を備え、柔軟なカスタマイズが可能です。また、オンプレミス環境にも構築できることから、独自の運用ルールを持つ組織やセキュリティポリシーの厳しい企業など、スタートアップから大企業まで幅広い現場で採用されています。

公式サイト：https://www.redmine.org/

◆経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+」とは

業種問わずソフトウェア開発の内製化が進む昨今、限られたリソースで開発生産性を高め、ビジネス成果につなげることが企業に求められています。同時に、生成AIの進化により開発現場は大きな転換期を迎えるなか、多くの開発組織では生産性や成果の可視化が不十分なため本質的なボトルネックを特定できず、開発投資の最適な意思決定が難しいという課題を抱えています。

「Findy Team+」は、特許取得の独自技術を用いて、GitHub、GitLab、Jiraなどの開発データを解析。開発組織のパフォーマンスを測る国際的な指標やフレームワークに基づき、チーム・個人の両面から開発生産性・開発者体験の可視化・向上を支援します。

さらに、プロジェクトごとのリソース投資や成果の分析、生成AIによる開発状況の解析を通して、組織のボトルネックや注力すべき領域を明確化。AIエージェントなどのツール選定や開発プロセス全体の改善にも貢献します。これにより、施策のビジネスインパクトを見極めた上で、データドリブンな戦略的意思決定に寄与します。

2021年10月の正式リリース以降、約1,200社（トライアル含む）が導入し、開発組織の生産性向上とビジネス成果の最大化を支援しています。

◆ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26.7万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。