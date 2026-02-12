【2月17日(火) 無料セミナー】『なぜ今、スピントロニクスなのか ― 半導体の省エネ化や高性能化を実現する次世代技術の現在地と未来』（ストックマーク主催）
製造業向けAIエージェント『Aconnect』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー『なぜ今、スピントロニクスなのか ― 半導体の省エネ化や高性能化を実現する次世代技術の現在地と未来』を2月17日(火) に開催致します。
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260217/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260217/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260217)
■セミナーの概要
生成AIをはじめとする人工知能技術への注目が急速に高まる中、計算量の増大やシステムの高度化に伴い、半導体デバイスに求められる性能とエネルギー効率はこれまで以上に厳しくなっています。
加えて、EV、ロボット、データセンター、通信インフラといった電気を主軸とする技術領域の拡大により、低消費電力と高性能を両立する次世代半導体技術の重要性は一層高まっています。
こうした背景のもと、従来のCMOS微細化とは異なるアプローチとして注目されているのが、電子のスピンの自由度を活用するスピントロニクス半導体です。
スピントロニクスは、演算や記憶における消費電力の大幅な削減や高効率化を可能にする技術として、
次世代メモリや演算デバイス、車載・通信・データセンター向け半導体など、幅広い分野で研究と応用が期待され、徐々に社会実装が始まっています。
一方で、磁性材料の高度な制御やスピンダイナミクスの理解、既存半導体プロセスとの両立、信頼性の確保など、市場の拡大に向けては依然としていくつかの技術的課題が存在します。
研究レベルで何が実現できており、市場拡大に向けてどこに壁があるのか、中長期的にはどのような展開が見込まれるのかを正しく理解することが、今後の技術選択において重要となります。
本セミナーでは、MRAMの研究開発経験を持ち、現在はスピントロニクスの新機能開拓と多様な省エネ情報技術応用を牽引する東北大学 電気通信研究所の深見教授をお迎えし、スピントロニクスの基礎概念から最新の研究動向、実用化に向けた取り組みや展望を解説いただきます。
AI時代の計算基盤を支える次世代半導体として、スピントロニクスはどのような可能性を持ち、どのレイヤーで活用されていくのか。研究開発や技術戦略の方向性を考えるヒントを得たい方は、ぜひご参加ください。
■このような方におすすめです
・次世代半導体デバイスの研究・開発を行う技術者・研究者
・EV、ADAS、ロボット、産業機器など、電動化・高性能化が進む製品の開発に携わる方
・データセンターや通信インフラの電力消費増大に課題を感じている技術者・企画担当者
・磁性材料、ナノ材料、半導体物性などを専門とし、材料・構造レベルでのブレイクスルーに関心がある方
・大学・研究機関との共同研究やオープンイノベーションを推進している担当者
■登壇者
深見 俊輔
東北大学 電気通信研究所 教授
2005年：名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程修了。
2005年：日本電気株式会社入社。スピントロニクス不揮発性メモリ（MRAM）の研究開発に携わる。
2011年：東北大学助教着任。
2012年：名古屋大学大学院工学研究科にて博士（工学）の学位取得。
2015年：東北大学准教授昇任。
2016年：日本電気株式会社退社。
2020年：同大学教授昇任。現在に至る。スピントロニクスの新機能開拓と省エネ情報技術応用に関する研究に従事。
現在、先端スピントロニクス研究開発センター センター長、国際集積エレクトロニクス研究開発センター 教授、材料科学高等研究所 主任研究員、稲盛科学研究機構フェロー、国立陽明交通大学（台湾） 客員教授、ロレーヌ大学（フランス）客員教授を兼務。専門は、スピントロニクス、電子工学。
2015年文部科学大臣表彰若手科学者賞、2021年丸文研究奨励賞、2022年日本磁気学会業績賞、2023年日本学術振興会賞、2025年KDDI財団賞など受賞。
■開催概要
日 時：2026年2月17日(火) 11:00-12:00
場 所：オンライン
参 加 費：無料 (事前登録制)
お申し込みはこちら :
