「ファミリーレストラン ジョイフル」×「目指せ！健康寿命日本一おおいた」2026年はジョイフルのヘルシーメニュー＆ウォーキングで健康ライフをはじめよう！

ファミリーレストラン「ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）」は、健康寿命日本一を目指す大分県の「目指せ！健康寿命日本一おおいた」活動に賛同する「おうえん企業」の一員として、昨年より大分県と健康寿命日本一に向けての活動である「まず野菜、もっと野菜」プロジェクトを推進しています。

今回は、大分県公式健康アプリ「あるとっく」を活用した健康づくりのご紹介と、ウォーキング後におすすめのジョイフルメニューを提案します。春に向けて気軽においしく、健康ライフをはじめませんか。

〈「あるとっく」でウォーキングを楽しく！ウォーキングのあとはジョイフルでお食事！〉

「あるとっく」は、「今年こそ運動して、健康的な生活を送りたい！」「ウォーキングや運動を継続したい！」という人にピッタリのアプリです。充実の機能は、ウォーキングを始めるきっかけや継続するためのモチベーションUPに繋がるはずです。

また、ウォーキング後は、消費したエネルギー回復のために炭水化物、筋肉の修復のためにたんぱく質を適切に摂取することが大切です。ジョイフルでは、野菜中心のヘルシーメニューかつ、これらの栄養素をバランスよく摂取できるメニューをご用意しています。

ぜひウォーキングの後のお食事や、健康生活向上のためにジョイフルをご利用ください。

★ウォーキングの後におすすめ！ジョイフルの野菜中心ヘルシーメニュー

（1）「大豆ミートとサラダ豆の農園タコライス」／839円（税込922円）

※一部副原料で動物性食材を使用しています

スパイシーなタコミートを、お肉の代わりに『大豆ミート』で作りました。大豆と卵からはたんぱく質、フレッシュな野菜からはビタミン摂取ができ、朝のウォーキング後にオススメのライスプレートです。

〈2025年秋冬新メニュー〉

（2）「野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼」／1,039円（税込1,142円）

（3）「蒸し鶏のゴマだれサラダと釜揚げしらす丼」／939円（税込1,032円）

両メニューともお肉と魚でたんぱく質が摂れ、さらにしらすは、ビタミンDが補えます。野菜もふんだんに使用しているため、ヘルシーでボリューム満点です。

★大分県公式健康アプリ「あるとっく」をご紹介！

「あるとっく」は、大分県公式の健康づくりを支援するアプリです。毎日のウォーキングや健康に関するイベントへの参加、健康記録の入力、健（検）診受診などのミッションによってポイントが貯まり、貯めたポイントは大分県内の協力店で利用できます。他にも、歩数に応じて架空のコースが体験できるバーチャルウォーキング、グループや企業で参加できる歩数ランキングなど、楽しく健康づくりを続けられる機能も充実しています。

あるとっくのホームページはこちら http://www.altokoita.jp/

大分県内のポイント利用可能店舗はこちら https://www.altokoita.jp/stores/list

★大分県「公式健康アプリあるとっく」

「あるとっくアプリ」は、下記の二次元コードからダウンロードできます。

＜Android＞

Google Play

＜iPhone＞

App Store

【大分県「めざせ！健康寿命日本一おおいた」・「公式健康アプリあるとっく」に関するお問い合わせ先】

＜大分県福祉保健部 県民健康増進課＞

住所：大分市大手町3丁目1番1号（県庁舎別館4階） 電話：097-506-2865

【株式会社ジョイフル、メニューに関するお問い合わせ先】

＜株式会社ジョイフル 社長室 広報課＞

住所：大分県大分市三川新町1-1-45 電話：097-504-2227 e-mail：pub_rel_div@joyfull.co.jp

●株式会社ジョイフル 会社概要

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

