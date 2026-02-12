法人様向け記事を公開！『タレントパワーランキング』がビール類のCMに出演している男性タレントを調査データから徹底分析！

写真拡大

株式会社アーキテクト

タレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回法人様向け記事として、「ビール類のCMに出演している男性タレント」をテーマに、調査データとともにその傾向を分析した記事を公開しました。


https://tpranking.com/beer-maletalent



本記事では、ビール類のCMに起用されている男性タレントを10名ピックアップ。タレントパワーランキングの調査結果をもとに、



・起用されやすいタレントのタイプ
・世間のイメージ傾向
・年代別でのタレントパワーの違い　を分かりやすく解説しています。



「ビール類のCMに出演するタレントにはどのような共通点があるのか？」「広告適性はどのように評価できるのか？」など、マーケティング・キャスティングの観点からご活用いただける内容となっております。



■タレントパワーランキングの調査概要


・調査内容　タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）


　　　　　　1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）


　　　　　　2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）


　　　　　　3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）


・調査手法　WEB調査


・調査時期　1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施


・調査対象　一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象



ビール類のCMに出演しているタレントのご紹介・分析はこちら↓


https://tpranking.com/beer-maletalent



■引用・転載時のクレジット表記のお願い


本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。


・引用元が「タレントパワーランキング　by 株式会社アーキテクト」である旨を明記


・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置



■タレントパワーランキングとは？


「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。



タレントパワーランキングについて詳しく知りたい方はこちら


https://tpranking.com/business


■会社概要


会社名：株式会社アーキテクト


（東証プライム上場　株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）


本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号　住友不動産芝大門二丁目ビル 8F


URL：https://www.architect.co.jp/


事業内容：


・マーケティングリサーチ


・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員


・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務


・メディア運営（https://tpranking.com/）



■お問い合わせ


株式会社アーキテクト


タレントパワーランキング担当：荒井


TEL: 03-4213-7718


MAIL: tpranking@architect.co.jp