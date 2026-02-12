MAXWINからバッテリーレスで“充電不要”のスーパーキャパシタを搭載した高安全ジャンプスターターが登場！

昌騰有限会社

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、バッテリーレスで充電不要のスーパーキャパシタを搭載した高安全ジャンプスターター『K-CJS01』の販売開始をお知らせします。

MAXWIN K-CJS01

充電いらずで10年使える。スーパーキャパシタ搭載安全ジャンプスターター

2500Fの大容量コンデンサ搭載でバッテリーレスなので充電不要。

放置しても劣化せず、いつでも即使用可能。長期保管も安心です。

マイナス40℃の極寒地でも使用可能。

ピーク電流が2000Aの大電流なので大型車にも対応します。

商品詳細

バッテリーレスで“充電不要”

リチウム電池非搭載なので放置しても劣化せず、いつでも即使用可能。長期保管でも安心です。

2000Aの大電流で大型車にも対応



500F×5個=合計2500Fのスーパーコンデンサを搭載。エンジンスタートに必要なピーク電流が最大2000Aに対応。ガソリン車 8L、ディーゼル車 6Lに対応。ランクルやアルファード・輸入車など多くの車種に対応します。

4重の安全システム設計



信頼性の高い業務用でも使用されるコンデンサ方式を採用。リチウム非搭載のため発火リスクもほとんどなく、逆接保護・短絡保護など4重の安全システムを搭載。

-40℃の極寒でも始動できる



従来のジャンプスターターでは0℃以下で性能低下が大きいですが、本製品は極寒地テスト済みですので使用可能です。スキー・冬釣りなどの極寒地ではもちろん災害時にも大活躍します。

IPS液晶モニターで初心者でも迷わない操作性

高輝度で視認性の高いカラー液晶モニター採用。進行状況や電圧状況を一目で確認できます。

夜間の作業や緊急時に役立つLEDライト搭載

緊急時に役立つLEDライトを搭載。夜間や暗所での作業時のライトやSOSライトとして使用することができます。

製品仕様

ピーク電流：2000A

対応エンジン：ガソリン8L/ディーゼル6L

対応電圧：12V

方式：スーパーコンデンサ

動作温度：-40～70℃

モニター液晶：IPS液晶

保護機能：逆接/短絡/過電流/過熱

防水防塵：IP54

充電方式：車の残電圧/シガー/USB-C

サイズ：26×11×5cm

重量：約1.1kg

ケーブル材質：純銅