MAXWINからバッテリーレスで“充電不要”のスーパーキャパシタを搭載した高安全ジャンプスターターが登場！
カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、バッテリーレスで充電不要のスーパーキャパシタを搭載した高安全ジャンプスターター『K-CJS01』の販売開始をお知らせします。
販売ショップ
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRH6NBN
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-cjs01/
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-cjs01.html
MAXWIN K-CJS01
充電いらずで10年使える。スーパーキャパシタ搭載安全ジャンプスターター
2500Fの大容量コンデンサ搭載でバッテリーレスなので充電不要。
放置しても劣化せず、いつでも即使用可能。長期保管も安心です。
マイナス40℃の極寒地でも使用可能。
ピーク電流が2000Aの大電流なので大型車にも対応します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X0cFEJxQJX4 ]
商品詳細
バッテリーレスで“充電不要”
リチウム電池非搭載なので放置しても劣化せず、いつでも即使用可能。長期保管でも安心です。
2000Aの大電流で大型車にも対応
500F×5個=合計2500Fのスーパーコンデンサを搭載。エンジンスタートに必要なピーク電流が最大2000Aに対応。ガソリン車 8L、ディーゼル車 6Lに対応。ランクルやアルファード・輸入車など多くの車種に対応します。
4重の安全システム設計
信頼性の高い業務用でも使用されるコンデンサ方式を採用。リチウム非搭載のため発火リスクもほとんどなく、逆接保護・短絡保護など4重の安全システムを搭載。
-40℃の極寒でも始動できる
従来のジャンプスターターでは0℃以下で性能低下が大きいですが、本製品は極寒地テスト済みですので使用可能です。スキー・冬釣りなどの極寒地ではもちろん災害時にも大活躍します。
IPS液晶モニターで初心者でも迷わない操作性
高輝度で視認性の高いカラー液晶モニター採用。進行状況や電圧状況を一目で確認できます。
夜間の作業や緊急時に役立つLEDライト搭載
緊急時に役立つLEDライトを搭載。夜間や暗所での作業時のライトやSOSライトとして使用することができます。
製品仕様
ピーク電流：2000A
対応エンジン：ガソリン8L/ディーゼル6L
対応電圧：12V
方式：スーパーコンデンサ
動作温度：-40～70℃
モニター液晶：IPS液晶
保護機能：逆接/短絡/過電流/過熱
防水防塵：IP54
充電方式：車の残電圧/シガー/USB-C
サイズ：26×11×5cm
重量：約1.1kg
ケーブル材質：純銅