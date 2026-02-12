カインズ、人事制度を改定し定年を65歳へ延長

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、定年年齢を60歳から65歳へ延長する人事制度改正を2026年3月1日より実施します。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに、ひとりひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることをめざし、価値ある商品とサービスを、毎日お手ごろ価格でお届けしています。

今回の制度改正は、メンバー（従業員）が年齢にとらわれず、これまで培ってきた経験やスキルを長期的に活かしながら成長・挑戦を続けられる環境づくりを進めるものです。

■背景

人生100年時代の働き方が広がる中、小売業においても、豊富な経験を持つ人材が長期にわたり力を発揮できる環境づくりが重要になっています。カインズでは、メンバー（従業員）一人ひとりの成長や挑戦を後押しする人財育成の考え方を大切にし、年齢にとらわれずキャリアを主体的に描ける土壌づくりを進めてきました。

今回の定年延長は、こうした姿勢をさらに確かなものにする取り組みであり、意欲を持って挑戦し続けるメンバーが、これまで培ってきた経験をより長く活かせるようにするためのものです。制度を通じて、若手メンバーから経験豊富なシニアメンバーまで皆が力を発揮し、店舗や事業の成長につながる機会を広げていきます。

■改定概要

・定年年齢を60歳から65歳へ延長

└60歳以降は嘱託社員としての再雇用だった従来制度から、65歳まで正社員として雇用を継続する仕組みへ移行

・適用開始日：2026年3月1日

・対象区分：正社員

これからもカインズは、多様なキャリアの実現を支える制度づくりを進めながら、メンバーが安心して成長と挑戦を続けられる環境の充実を図っていきます。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/605_1_e2d9fc28a0b096055101f0d47da7bbee.jpg?v=202602121051 ]