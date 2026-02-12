＜本日発売＞アース・スター コミックス 2月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）が刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊を2月12日(木)に発売いたします。

公式サイト（https://comic-earthstar.com/comics） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『転生令嬢ヴィオレッタの農業革命 美食探究と領地改革に励んでいたら、氷の侯爵様に溺愛されていました？』第2巻

漫画：駒田まこ 原作：朝月アサキャラクター 原案：ゆっ子さぁ、ヴィオレッタの無双の始まりだ！貧しい北の大地がどんどん豊かに！？

「旦那様はわたくしの自由にしていいとおっしゃいましたわよ！！」

夫・エルネストから軽蔑の眼差しを受けながら

「何人でも愛人をつくればいい」

という言葉と共に保障された自由だけど、自由は自由！

夫が長期出張中に、痩せた土地が広がる貧しい領地を実り豊かな大地に変貌させ

さらにこの地ならではの産物から新たな事業を生み出す――。

北の大地でのヴィオレッタの無双劇、いざ本格始動！！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/617_1_ea8f94c4866b0da651c8d0ffc51cebf4.jpg?v=202602121051 ]

『ガイド役の天使を殴り倒したら、死霊術師になりました ～激カワゴスロリ魔神様、サイコー！～』第2巻

漫画：でかいるか 原作：エリーゼ キャラクター原案：がわこオーレリアの秘密、新たなダンジョン、そして二人の過去…

VRMMO『メルティスオンライン』を楽しみまくっているリンネ。

ペルセウスら仲間たちと順調にレベルも上がり、

オーレリアの進化で秘密がわかって新たなクエストも。

そんな中ペルセウスはリンネとの過去を思い出す…。

二人の間にあった衝撃的な事件とは！？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/617_2_d9e59bde49a1f3adbcc1ec6e9e57e0f5.jpg?v=202602121051 ]

『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい ～どぶと空と氷の姫君～』第9巻

原作：一色孝太郎/Parum 漫画：目黒三吉この運命（シナリオ）を、全てひっくり返す――。

「身代わりの指輪」により毒矢から命を救われたアレン。

休む間もなく、アナスタシアを治療するため

光の精霊ローがいるエルフの里へ向かうことに。

そしてアレンは公爵へ大切なお願いをするが――！？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/617_3_3dde638901cc656c0954310fde401e20.jpg?v=202602121051 ]

『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ と、ポチの大冒険』第13巻

原作：壱弐参・武藤此史 漫画：荒木風羽5000年超ヒキコモリ魔法士とそれからのモノガタリ──。

ダンカンから「昇級審査の案内書」を受け取ったアズリーとポチ。

ランクS昇格試験のため、もう一人の候補者である馴染みの友、

ベティーと共に王都レガリアを目指すのだった。

一方、ギルドで偶然同じ依頼を受けたティファと春華は一緒に行動するが……！？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/617_4_e035f590a05205d7834c3c1b6f112ca4.jpg?v=202602121051 ]

『生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので余裕で生きてます ～最強赤ちゃん大暴走～』第14巻

原作：九頭七尾・鍋島テツヒロ 漫画：遠田マリモ見た目は赤ちゃん、だけど中身は大賢者！？

その身に大賢者の魂を宿し、赤子として転生したアリストテレウスは、

海底神殿に封印されていたはずの魔剣の行方を追っていた…。

誰が、何のために――？

レウスと仲間たちは、封印を破った“黒幕”を突き止めるために、

魔導飛空艇セノグランデ号で遥かなるカロス海へと飛ぶ。

海底神殿の防御網を突破した彼らを待っていたのは、驚愕の再会。

赤子の姿となったメルテラだった…！！

彼女が告げる、犯人の在り処――それは、アリストテレウスの叡智を封じた大賢者の塔…。

新たなる舞台で、運命の歯車が大きく動き始める――！！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/617_5_1b783533aab6d3da34facc8978953871.jpg?v=202602121051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/