アディダス スポーツウェア 最新パンツコレクション軽さと機能性を追求「軽パン C.A.L. PANTS」2月12日発売

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、アディダス スポーツウェアより、最新コレクション「軽パン C.A.L. PANTS（カルパン）シリーズ」を2026年2月12日（木）に発売いたします。

本シリーズはアディダスで初めてパンツにフォーカスをあて、日本で開発されたコレクションです。英語の商品名「C.A.L. PANTS」は「COMPACT」「ACTIVE」「LIGHT」の頭文字から取っており、快適さと機能性を兼ね備え、日本人の毎日に寄り添うコレクション展開となっています。軽さや動きやすさを重視した、機能性的な素材を採用し、トレンド感のあるシルエットと快適な着心地に仕上げています。カジュアルシーンで着用できるトラックスーツからビジネスなどあらゆるシーンで着用できるコミューターパンツなど、様々なシーンや目的に応じた16のモデルからなる最新コレクションです。また、今回キッズコレクションも展開し、ストレッチ性や丈夫さなど、子どもの自由な動きに対応できる素材・縫製・シルエットとなっています。

また、アディダススポーツウエアでは当コレクションから俳優の福士 蒼汰さん、アーティスト・俳優の関口 メンディーさんをキービジュアルに起用し、モデルの佐藤 栞里さんと共に様々なコンテンツを発信いたします。関口 メンディーさんが「軽パン C.A.L. PANTSシリーズ」の軽さとアクティブさを表現したスペシャルムービーもアディダス オフィシャルＸ（旧Twitter）や、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、一部アディダス取扱店などで公開します。（アディダス オフィシャルＸ：https://x.com/adidasJP）

アディダス スポーツウェア最新コレクション「軽パン C.A.L. PANTSシリーズ」は、アディダス直営店、アディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、一部アディダス取扱店にて2月12日（木）より順次発売予定になります。

「軽パン C.A.L. PANTSシリーズ」は、「コンパクト」「アクティブ」「軽さ」をベースにシーンにあった機能を搭載した機能性の高いパンツです。デニム風パンツ、トラックパンツ、カーゴパンツ、コミューターなど素材やシルエットの異なる、あらゆるシーンで対応するラインナップをご用意いたしました。

タイプ別ラインナップについて

シルエットや素材、機能性など多種多様なラインナップをご用意いたしました。軽量性やストレッチ性、吸水速乾性など高機能を備え、ビジネスシーンやカジュアルなシーンなど、ライフスタイルに溶け込むデザインに仕上げています。

【MENS】

【WOMENS】

【KIDS】

本コレクションには、キッズコレクションも展開があります。子どものアクティブで自由な動きにも対応するストレッチ性に加え、軽量性、吸水速乾性などの高機能を兼ね備えたラインナップとなっています。

（福士 蒼汰さんコメント）

「とてもはきやすく、日常使いにフィットしそうだと感じました。きちんと感がありながらも、堅くなりすぎないバランスが、軽パンならではの魅力です。移動が多いビジネスパーソンにとっては、とても相性がいいと思います。お仕事のジャンルにもよりますが皆さんにおすすめしたいです。」

■軽パン ストレッチコミューター レギュラーテーパードパンツ

軽量性、ストレッチ性、通気性、吸水速乾性を兼ね合わせた素材を使用し快適。

ビジネスから普段使いまでできる万能パンツ。

・品番 ：KV4697

・カラー ：ブラック/ブラック

・自店販売価格：8,800円（税込）

（佐藤 栞里さんコメント）

「すごく軽くて、気持ちよかったです。最初に手に取った瞬間に、すごく肌になじみそうだなって。履いてみるとスキップしたくなるような感覚でした。今着ているようなブラウスに合わせるなら、パンプスをはいて、さりげなくアクセサリーを取り入れるのもいいかも」

■軽パン ストレッチコミューター軽撥水UVケアパンツ

軽量性、ストレッチ性、通気性、吸水速乾性を兼ね合わせた

素材にUVケアと軽撥水をプラス。

ビジネスから普段使いまでできる万能パンツ。

・品番 ：KQ9270

・カラー ：ホワイト/アルミナ

・自店販売価格：8,250円（税込）

（関口 メンディーさんコメント）

「着ていることを忘れるほど着心地がよく、シルエットもカッコいい。機能性とファッション性の両方を兼ね備えていると思います。ダンスウェアとしてはもちろん、部屋の中で普段着としても着られるし、外に出てオシャレ着としてもいけますね」

■軽パンストレッチカーゴパンツ

軽量性、ストレッチ性、通気性、吸水速乾性を兼ね合わせた素材を使用した快適なカーゴパンツ

・品番 ：KQ6924

・カラー ：オリーブストレータ/ホワイト

・自店販売価格：12,100円（税込）

- アディダス ウェア https://www.adidas.jp/ウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D)・服(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D)

- アディダス メンズ ボトムス https://www.adidas.jp/メンズ-ボトムス(https://www.adidas.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%B9)

- アディダス レディース ボトムス https://www.adidas.jp/レディース-ボトムス(https://www.adidas.jp/%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%B9)

- その他全国のアディダス取扱店

※一部店舗によって取扱商品が異なります。

