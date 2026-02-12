Amazon、流山市に物流拠点を新設

アマゾンジャパン合同会社

Amazon（所在地：東京都目黒区）は本日、千葉県流山市にAmazonの物流拠点（フルフィルメントセンター：FC）「Amazon流山おおたかの森フルフィルメントセンター」を新設することを発表しました。本拠点は、延床面積が約10万8千平方メートル、商品保管容量は約115万立方フィートで、今年3月4日（水）の稼働開始を予定しています。流山市には2拠点目となるAmazonのFCです。Amazon Roboticsや、紙袋自動梱包機などのテクノロジーを活用することで、安全に拠点を運営し、Amazonの持続可能な取り組みの推進にも貢献します。

「Amazon流山おおたかの森フルフィルメントセンター」は、商品の入荷と出荷、それぞれで1日最大50万個以上を取り扱います。職場の安全・衛生管理者、商品の品質管理者、設備の保全管理者、テクノロジーを使って商品のピッキング・梱包・出荷作業などを担うポジションなど、さまざまな職種で数千の働く機会を創出します。物流施設などでの職務経験のない方も含め、あらゆる経歴をお持ちの方が活躍できる場を用意しており、定期的なトレーニングやスキルアップ機会の提供を通して、働く方々が学び、成長し続けられる環境を整えています。

カフェテリア、マザーズルーム（搾乳室）やプレイヤーズルーム（礼拝室）、バリアフリー対応のお手洗いを備えるなど、働く人々の心身の健康、そして包括性に配慮した設計になっています。また、従来のFCと同様、ロボットが商品棚を持ち上げて移動する「Amazon Robotics」や、紙袋自動梱包機などのテクノロジーも導入し、業務を効率化することで、働く人々の業務をサポートします。さらに、FCの屋上には太陽光発電設備を備えており、より持続可能な施設運営のための技術も導入しています。

アマゾンジャパン合同会社 ジャパン オペレーション 代表 島谷恒平は次のように述べています。

「このたび、流山市に2拠点目となる新たなFCを開設できることを大変嬉しく思います。今回の新設により、新たに数千の働く機会を創出し、流山市を中心に周辺地域の経済の発展に貢献できると考えています。このような地域への投資によって、全国のお客様に、さらに安全で迅速かつ効率的に商品をお届けすることができるようになります。また、Amazonでは経験、性別、年齢、国籍、文化的背景問わず、さまざまな方に多様な働く機会を提供しています。今回の流山おおたかの森フルフィルメントセンターでも、多岐に渡る職種で数千の働く機会を創出します。私たちは引き続き、日本の経済成長に貢献し、お客様とAmazonで働く方々のために、イノベーションを起こし続けていきたいと考えています。」

Amazonの物流拠点で効率的な商品の入出荷を可能にするのが、ロボットが商品棚を持ち上げて移動する「Amazon Robotics」です。「Drive（ドライブ）」と呼ばれるロボットが「Pod（ポッド）」と呼ばれる専用の商品棚を移動させることで、働く方々の業務をサポートします。流山市の新たな拠点は、約2,500台のドライブと約26,000台のポッドを有します。これにより、テクノロジーと人が共同で作業を進めることができ、商品の棚入れや棚出しをより効率的に行うことができます。また、格納スペースの節約も可能となり、従来の固定された商品棚よりも最大約40％多くの在庫を保管でき、商品の品揃えを増やすこともできます。そのため、フルフィルメント by Amazon（FBA）を利用して日本全国のお客様に一貫したサービスを提供する販売事業者様にとってもメリットをもたらします。

さらに新拠点には紙袋自動梱包機を導入します。Amazonは梱包資材削減の取り組みの一環として、段ボール製の箱の代わりに紙袋で配送する商品を増やすなど、梱包の簡素化を拡大してきました。紙袋自動梱包機の導入はこの取り組みをさらに進めるものです。梱包の簡素化により、梱包の開封やその後の処理にかかる手間を減らすことができ、お客様により良いお買い物体験をご提供します。

「Amazon流山おおたかの森フルフィルメントセンター」では、拠点で働く方々を募集しています。Amazonは、物流拠点や配送拠点で働く全ての方々の安全の確保、心身の健康を大切にし、物流拠点で職務経験のない方を含め、あらゆる経歴をお持ちの方が活躍できるよう環境を整えています。また、働く方々は定期的な研修やスキルアップの機会を通して、学び、成長を続けることができます。

＜「Amazon流山おおたかの森フルフィルメントセンター」について＞

所在地： 千葉県流山市

延べ床面積： 約108,000平方メートル

商品保管容量： 約1,150,000立方フィート(ft3)

開設時期（予定）：2026年3月

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom (https://amazon-press.jp(https://amazon-press.jp/)) およびAbout Amazon (https://www.aboutamazon.jp(https://www.aboutamazon.jp/)) から。