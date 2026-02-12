ラグザス株式会社、「RAXUS×侍ジャパン」の世界観を反映したM&A特設ページをリニューアル

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、事業承継や成長戦略を検討する企業に向けた「M&A特設ページ」をリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、当社が野球日本代表・侍ジャパンを継続的にスポンサードしている背景と重ねながら、企業の未来に向き合う際に大切にしている価値観やスタンスを、ビジュアルとストーリーの両面から表現しています。

M&Aを「未来の選択」として

当社は、M&Aを企業が積み重ねてきた歴史や挑戦、そして経営者が描いてきた未来に向き合い、次のステージをどのように描いていくのかを共に考える重要な意思決定の一つだと考えています。

今回リニューアルしたM&A特設ページでは、「なぜM&Aを考えるのか」「どのような未来を残したいのか」といった企業経営を行ってきた経営者の思考や背景に寄り添う構成とし、当社がM&Aに向き合う際の姿勢を示しています。

世界の舞台で結果を求められる侍ジャパンの姿勢は、一瞬の判断ではなく、長期的な準備の積み重ねによって成り立っています。今回のM&A特設ページでは、その世界観を通じて、当社が企業の未来を預かる判断に、どのような責任感と継続性をもって向き合っているのかを象徴的に表現しました。

経営者一人ひとりの判断に向き合うために

新たに公開したM&A特設ページは、事業承継を検討する経営者や、次の成長フェーズを模索する企業に向けて、拙速な結論を促すものではなく、対話の入り口となることを意図しています。

当社は今後も、企業や事業に関わる意思決定に真摯に向き合いながら、持続的な成長と価値創出に取り組んでまいります。

M&A特設ページURL

https://www.raxus.inc/manda/

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/