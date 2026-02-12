SNSで400万再生突破！「歩くゴミ箱広告がポイ捨てを阻止！」日本一感謝される次世代広告「BinGo」が本格始動。

株式会社WASABI

株式会社WASABI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸洵成）は、深刻化するオーバーツーリズムや路上ゴミ問題に対し、環境保護活動とオフライン広告を融合した次世代広告サービス「BinGo（ビンゴ）」を正式に始動いたしました。

※渋谷区での実装中の写真です。※渋谷センター街での実装時の写真■ 事業立ち上げの背景： 「観光公害」と「ゴミの行き場」問題

インバウンド需要の回復に伴い、都心部や観光地では「オーバーツーリズム」が社会問題となっています。特に、テイクアウト容器やペットボトルなどの路上への「ポイ捨て」は後を絶たず、街の景観悪化や衛生問題を引き起こしています。 渋谷区をはじめとする自治体では、路上飲酒の規制やポイ捨てに対する罰則強化など、条例による対策を急いでいますが、公共のゴミ箱自体はセキュリティや管理コストの観点から減少傾向にあり、「捨てたくても捨て場所がない」という実情も存在します。

私たちは、「規制」や「罰金」といったネガティブな抑制力だけでは、この問題を根本的に解決できないと考えました。そこで生まれたのが、「ゴミ箱の方から、人の元へ行く」という逆転の発想を取り入れた「BinGo」です。

■ バズる次世代広告「BinGo」とは？

「BinGo」は、広告枠を備えた専用のゴミ箱を背負ったスタッフが、渋谷・原宿・浅草などの繁華街を巡回し、観光客や通行人のゴミを回収しながら企業のプロモーションを行うサービスです。 「ゴミを捨てる」というポジティブなアクションを通じて広告に接触するため、従来の広告媒体にはない深いブランド体験を提供します。

■ BinGoが選ばれる理由とメディア価値

1. 「嫌われない広告」から「感謝される広告」へ

通行人はゴミを回収してもらえることで「ありがとう」という感謝の感情を抱きます。広告主となる企業は、単に認知を広げるだけでなく、「街の美化に貢献している企業」としてのブランドイメージを同時に獲得できます。

2. オフライン × SNSの拡散力

ユニークな見た目と活動内容は、通行人の注目を集めやすく、SNSでのシェア（UGC）を誘発します。実際に、活動の様子を収めた動画はSNSで累計400万回以上再生され、「こういう広告なら大歓迎」

「もっと増えてほしい」といった好意的なコメントが多数寄せられています。

3. 能動的な接触体験

視界に入るだけの看板広告とは異なり、通行人は「ゴミを捨てる」ために自らスタッフに近づきます。この能動的な接触により、サンプリング配布やクーポンの手渡しといった対面コミュニケーションの効果が飛躍的に高まります。

■ 実績と評価

SNS総再生数：BinGo関連動画 累計400万回以上再生を突破

メディア掲載：米ウォール・ストリート・ジャーナル掲載（米国版：2026年2月2日掲載）

アクセラレーター採択：品川ソーシャルイノベーションアクセラレーター R7 採択

アワード：SHIBUYA GOOD ACTION ノミネート

導入実績：サービス開始直後より、既に15社以上の広告掲載実績あり

■ 株式会社WASABIについて 株式会社WASABIは、成蹊大学発の学生スタートアップ企業です。「若者から社会に刺激を」というミッションを掲げ、大人が解決しきれない社会課題に対し、若者ならではの行動力と発想力で挑んでいます。 私たちは「BinGo」を通じて、企業と生活者、そして街が三方よしとなる新しい広告のスタンダードを構築してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社WASABI（WASABI inc.）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8

設立：2025年1月

代表者：代表取締役 木戸洵成

拠点：

渋谷オフィス（東京都渋谷区神南 東急渋谷駅前ビル3F）

吉祥寺オフィス（東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-6 吉田ビル）

事業内容：オフライン広告事業

URL：https://wasabi-jp.biz/