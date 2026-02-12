スタートアップ創出に向けた事業開発用助成制度「プレGAPファンド」の創設及び同制度における令和７年度採択シーズの決定について

国立大学法人九州工業大学九工大未来テラス

令和６年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択された国立大学法人九州工業大学(以下、九州工業大学)は、本事業におけるKPIの一つとして、今後10年間で120社のスタートアップ創出を掲げています。

この度、九州工業大学では、その目標達成に向けた取り組みの一つとして、研究成果を事業化につなげるための助成制度「プレGAPファンド」を新たに創設しました。本制度は、研究内容の社会実装に向けた市場調査やビジネスモデルのブラッシュアップ、試作品作製、仮説検証のためのデータ取得（実験結果、計算結果）等に活用できる本学独自の制度です。

第1回の学内公募（2025年11月～12月）を行い、学内の研究者や学部生・大学院生合わせて21件の応募から外部審査員による面接審査の結果、17件を採択しました。採択された研究シーズは、2026年１月から事業化に向けた活動を進めています。九州工業大学では、採択された研究シーズの事業化に関心のある企業・事業者の皆様からのお問合せをお待ちしております。

九州工業大学からスタートアップが持続的に創出されるエコシステムの確立に向けて、今後も本助成を含めたスタートアップ支援を継続し、本学発スタートアップ120社の創出を目指してまいります。

