【JABARAL】春先に話題の柑橘「じゃばら」から生まれた、日々の暮らしに寄り添う新ブランド

日本の南、山深き和歌山県北山村。そこには、この村で発見された希少な柑橘「じゃばら」があります。じゃばらは、古くから“邪を払う”果実として親しまれ、村の人々の暮らしと健康に寄り添ってきました。

「JABARAL（ジャバラル）」は、そんなじゃばらの魅力や特性に着目して生まれたブランドです。

北山村の澄んだ空気、清らかな水、そして長い時間をかけて育まれる自然の力。

じゃばらの果皮や果実に含まれる成分を活かし、肌をやさしく整え、日々の揺らぎに寄り添うプロダクトを展開していきます。

じゃばら精油

日本の柑橘「じゃばら」から生まれた、香りのエッセンス

北山村のじゃばら果皮から抽出した精油は、一般的な柑橘とは異なる奥行きのある香りが特長。

瑞々しく爽やかな立ち上がりの奥に、柑橘の軽やかさと、松脂を思わせるウッディーな余韻が静かに広がります。

香りを損なわない、水蒸気蒸留法

高温で煮出すことがないため、じゃばらの繊細な香りを壊しにくいのが特徴。時間と手間はかかるが素材の香りを大切にするため、この方法を選定しています。

じゃばら石鹸

ひとつで顔も体も洗える、シンプルケア。

老舗石鹸メーカー暁石鹸との共同開発。100年続く枠練り石鹸の技術と、じゃばらの恵みが出会い、生まれた石鹸。泡立てるたびに、じゃばらのやさしく爽やかな香りが広がり、洗う時間そのものがリフレッシュのひとときに。

しっかり洗えるのに、つっぱりにくい

赤ちゃんから大人まで使えるやさしさ

無駄溶けしにくく、長く使える

瑞々しく爽やかなじゃばらの香り

暁石鹸について

暁石鹸は、大正11年創業の老舗石鹸メーカー。現在は四代目が受け継ぎ、大量生産に頼らず、人の手で仕上げる石鹸づくりを続けている。

天然油脂を原料に、手間を惜しまない製法により、「しっかり洗えるのに、つっぱらない」使い心地を実現。良質な国産の牛脂とヤシ油のみの必要なものだけを用いた、肌と環境に配慮したシンプルな石鹸づくりが特長。

じゃばらについて

「じゃばら」は、昔から北山村に自生していた自然雑種で、北山村の宝として村外不出で大切に育てられてきたユズやカボスの仲間です。じゃばらの名前は「邪気を払う」ほど酸っぱいことに由来し、果汁が豊富で種もなく、風味が独特で、地元では縁起物としてお正月の料理などに珍重されてきました。

和歌山県北山村について

和歌山県東牟婁郡北山村は、和歌山県でありながら、三重県と奈良県に囲まれ和歌山県に接していない全国でも唯一の飛び地の村です。

村の97％を山林が占め、すぐそばを北山川が悠々と流れる自然豊かな人口350人程の小さな村です。「じゃばら」は村の特産品として売り出し、村の基幹産業となっています。

株式会社じゃばらいず北山

〒647-1601 和歌山県東牟婁郡北山村大字七色350番地の1

事業内容：じゃばら事業／ふるさと納税事業

設立： 2019年10月29日

資本金：3,000万円

問い合わせ先：eigyo_group@jabarise.co.jp

電話：0735-29-2224

