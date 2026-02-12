京都信金公式アプリに「お金管理機能」をリリース ～2,400以上の金融機関等と連携可能～

「てのひら京信」は「毎日開きたくなるアプリ」へ

京都信用金庫

コミュニティ・バンク京信（法人名：京都信用金庫 本店：京都市下京区 理事長：榊󠄀田 隆之）は、当金庫の公式バンキングアプリ「てのひら京信」に、「お金管理機能」を追加しましたので、お知らせいたします。

本機能の追加により「てのひら京信」は、口座管理や各種金融取引にとどまらず、日常の資産管理や家計管理までを一元的に行える、より生活に密着したアプリへと進化しました。

お金管理機能 :https://lp.kyotoshinkin.bankapp.jp/service/okanekanriてのひら京信 :https://www.kyoto-shinkin.co.jp/tenohira/

「お金管理機能」について

本機能では、「資産管理機能」と「家計簿機能」をご提供します。

ご利用者の皆様は、アプリに様々な金融サービスを連携させることで、自身の資産総額や資産推移を把握したり、毎月の収支を可視化したりすることができます。

これにより、資産のリバランス、投資の意思決定、収支の見直しなど、日々のくらしの中のあらゆるシーンで「お金の管理」にお役立ていただけます。

本機能を活用することで「てのひら京信」は、当金庫とのお取引を行うためのバンキングアプリとしてはもちろん、より生活に密着したアプリとして日常的に利用いただくことが可能となります。

■その他の特徴

・口座連携済の「てのひら京信」ご利用者様なら、誰でも無料で利用可能

・2,400社以上の銀行口座や証券口座、カード・電子マネーの連携が可能（2026年1月末時点）

・連携できるサービスなら、連携可能数は無制限

お金管理機能 :https://lp.kyotoshinkin.bankapp.jp/service/okanekanri

１．資産管理機能

他の銀行や証券会社、クレジットカード・電子マネー等を「てのひら京信」に連携することで、アプリひとつで資産管理が可能となります。

資産の総額や推移も確認できるため、自身の資産を「棚おろし」し、現在地を把握した上で次の資産形成ステップを検討することが可能です。

■こんなシーンで活用できます

・複数の金融機関の口座を合算した、自身の資産総額が知りたい

・年間を通じて総資産が増えているのか、減っているのかを把握したい

・資産のバランスを可視化し、投資の意思決定に役立てたい

２．家計簿機能

日々の入出金明細を食費や光熱費等のカテゴリに自動で分類し、家計簿を作成します。

収入と支出のバランスが一目で把握できるため、家計の見直しに最適な機能です。また収支をもとに、より効率的な資産配分が検討できるため、将来に向けた資産形成にも役立ちます。

■こんなシーンで活用できます

・複数枚のクレジットカードの明細を一度に確認したい

・クレジットカードやローンなど、引き落としが多岐に渡り、全体の収支が把握できていない

・どんな支出が多いかを可視化し、無駄な出費を減らすことに役立てたい

お金管理機能 :https://lp.kyotoshinkin.bankapp.jp/service/okanekanri

「てのひら京信」について

京都信用金庫アプリ「てのひら京信」は、てのひらの上に窓口があるかのように、当金庫のサービスをワンストップでご利用いただけるアプリとして、2024年1月22日にリリースしました。

スマートフォンアプリでありながら、職員の顔を見てくらしやお金のお悩みなどをご相談いただけるオンライン相談サービス「リモートLPA（ライフプランアドバイザー）」(https://www.kyoto-shinkin.co.jp/remoteLPA/)の機能を備えるなど、地域金融機関らしい、そしてコミュニティ・バンク京信らしい「あたたかさ」を感じられるサービスを提供してまいりました。

オンライン相談サービス「リモートLPA」のイメージポスター

また、2025年3月にはポイントアプリ「京信ポイントBANK(https://www.kyoto-shinkin.co.jp/tenohira/pointbank/)」との連携を開始、同年7月には当金庫オリジナルの地域クーポン「京信コミュニティクーポン(https://ichioshi.kyoto-shinkin.co.jp/coupon/)」の利用が可能になり、金融取引だけにとどまらず、くらしを豊かにする機能を追加しました。

「京信ポイントBANK」では、給与・年金の受取などでポイントが貯まります

そして2025年9月には「振込機能」を実装するなど、ご利用者の皆様にとってより「便利」で「おトク」なアプリとなれるようアップデートを重ねています。

今回の「お金管理機能」の追加により「てのひら京信」は、より生活に密着したアプリとなります。

コミュニティ・バンク京信はこれからも、本アプリを通じて地域の皆様に便利で快適なライフスタイルを提案するとともに、くらしをより豊かにするための商品・サービスを提供してまいります。

てのひら京信 :https://www.kyoto-shinkin.co.jp/tenohira/

「てのひら京信」これまでの主なアップデート

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86001/table/37_1_d2e0aa9cae088404d44dba388852403f.jpg?v=202602121051 ]

コミュニティ・バンク京信について

法 人 名：京都信用金庫

本店所在地：京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7番地

設 立：1923年（大正12年）9月27日

店 舗 数：95店舗（リリース日現在）

公式サイト：https://www.kyoto-shinkin.co.jp/



当金庫の取組紹介ページ「ICHIOSHI - 京信のいちおし」も併せてご覧ください。

https://ichioshi.kyoto-shinkin.co.jp/

「コミュニティ・バンク京信」は、京都信用金庫のブランドネームです。

詳しくは、以下のニュースリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000086001.html