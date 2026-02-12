清須市子育て応援サイト『キヨスマ』サービス提供を開始保育園入園までの流れが一目でわかる「保活ガイド」にも注目

株式会社アスコエパートナーズ

株式会社アスコエパートナーズ（所在地：東京都港区、代表取締役：安井 秀行、以下アスコエパートナーズ）は、愛知県清須市（市長：永田 純夫、以下清須市）の子育て応援サイト『キヨスマ』を構築し、サービス提供を開始したことをお知らせいたします。

本サイトは、清須市が実施する子育て支援施策や関連情報を、妊娠期から子育て期までのライフステージに応じて、わかりやすく届けることを目的に構築されました。

子育て応援サイト「キヨスマ」には、保育園入園を検討する保護者の不安や疑問に寄り添う 「保活ガイド」ページ も新たに公開しています。

■清須市 子育て応援サイト『キヨスマ』とは

『キヨスマ』は、妊娠・出産・子育てに関する行政サービスをはじめ、保育・健康・経済的支援、施設情報、イベント情報などをまとめて確認できる、清須市公式の子育て応援サイトです。

従来の子育て応援サイトは、運用開始から年数が経過し、様々な方法で情報発信をしているものの市民に十分に伝わっていないという課題がありました。本サイトでは、「子育て支援施策の拡充と子育ての負担軽減」と「効果的な情報発信」を目的に、市や関係団体が発信する情報を整理し、利用者が必要な情報に迅速にたどり着ける構成としています。

清須市｜清須で子育てつながれスマイル『キヨスマ』

https://kiyosu-city.mamafre.jp/

■保活ガイドのおもな特徴

保活に必要な基本情報を、時系列で整理

保育園申込みから入園決定までの流れを、順を追って確認できます。

申込書類の流れを具体的に案内

どの書類が必要か、いつ、どこで受け取り、どこに提出すればよいのかといった申込手続きに関する実務的な情報を整理し、利用者が迷わず行動できるよう分かりやすくまとめています。

入園が決まらなかった場合の対応も明示

一次募集で入園できなかった場合に、次に何をすればよいかを整理しています。

入園時期別に申込み方法を解説

当初入園・途中入園など、入園時期の違いによる手続きの違いを分けて案内しています。

利用者の状況に合わせて確認できる構成

必要な情報だけを選んで確認できるため、状況に応じた使い方が可能です。

保活ガイドページ

https://kiyosu-city.mamafre.jp/hokatsu/(https://kiyosu-city.mamafre.jp/hokatsu/)

■そのほかの主な機能

子育てガイド（妊娠中・出産後）

妊娠期・出産後の各ステージで必要な手続きや支援情報を分かりやすく案内

行政サービス情報

清須市の子育て支援施策を整理し、目的別に検索可能

イベント情報

地域・対象年齢で絞り込みができるイベント検索

施設情報・施設マップ

保育施設や子育て関連施設を地図と一覧で確認可能

今後も、市民のニーズに応じた情報発信を継続的に行っていく予定です。

■清須市児童保育課様より

清須市では、保育園を探す際や入所手続きに関して、「いつ、どんな手続きを行えばよいのか」といった問い合わせが多く寄せられていました。

こうした声を受け、市民に必要な情報を分かりやすく届けたいという思いから、「保活ガイド」の作成に至りました。

また、実際に保活を経験した立場からも、「申込みに間に合うか」「書類に不備がないか」といった精神的な負担が大きいことが課題として挙げられていました。そこで、必要な情報を網羅し、時系列で整理することで、保護者の不安に寄り添う構成を意識しています。

■自治体公式子育て支援サイト・アプリ『子育てタウン』とは

アスコエパートナーズが運営する『子育てタウン』は、これまで全国100以上の自治体で公式Webサイト・アプリとして導入されています。住民と自治体職員、双方の利用者視点でサービスデザインされています。他課にまたがる様々な子育て支援情報をアプリ・サイトに集約し、アプリから住民へプッシュ通知を届けられる等、１つのアプリから総合的に子育てをサポート。住民と自治体職員双方のみなさまに長きに渡りご利用いただいております。

◆『子育てタウン』 紹介ページ

https://www.asukoe.co.jp/productandservice/kosodatetown/

【会社概要】

● 名称：株式会社アスコエパートナーズ

● 代表取締役社長：安井 秀行

● 設立日：2010年2月8日

● 事業内容：ユニバーサルメニューによる行政サービス関連情報提供事業、ユニバーサルメニューに関するコンテンツ、データベース、サイト構築支援事業、行政関連広告事業

● 企業HP：https://www.asukoe.co.jp/

● 利用者視点を大切に行政DXに関する様々なコエを届けるメディア『GDX TIMES』：https://gdx-times.com/