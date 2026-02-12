バイオAIのCraif、技術顧問・共同創業者 安井隆雄が「第22回日本学術振興会賞」を受賞

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（所在地：東京都文京区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）の、技術顧問・共同創業者の安井 隆雄が、「第22回 日本学術振興会賞」を受賞し、2026年2月3日に日本学士院（東京都）にて、授賞式が開催されましたのでお知らせいたします。

Craifは今後も、さまざまな疾患の早期発見・治療最適化に向けた新しい取り組みを広く皆様に届けることで、当社のミッションである“人々が天寿を全うする社会の実現”に挑戦してまいります。

■授賞対象業績

「ナノワイヤによるリキッドバイオプシーの開発と医療応用への展開」

(Development of a Liquid Biopsy Using Nanowires and Its Medical Applications)

■授賞理由

尿などの体液を採取し、疾患の検出や追跡を行うリキッドバイオプシーは、簡便かつ経時的に頻回検査 を実施できる手法として注目されており、特にがんの早期診断や病態進行の予測技術として大きな期待が寄せられている。

安井隆雄氏は、各種ナノワイヤを開発し、それによる細胞外小胞の高効率かつ網羅的な捕捉を実現することで、従来技術を大きく凌駕する高感度・高特異度な非侵襲リキッドバイオプシーを確立した。この革新は、空間位置・材料・配置・次元を精緻に制御したナノワイヤ設計を基盤とし、ナノワイヤと生命分子との 相互作用を精密に解析することで、捕捉メカニズムの詳細を解明したことによる。

さらに、これらの成果に基づくがんリスクチェックサービスの社会実装も進められている。 このように、安井氏の業績は学術的にも社会的にもインパクトが高く、今後のさらなる飛躍と活躍が期待される。

参考：第22回（令和7（2025）年度）日本学術振興会賞の受賞者決定について（日本学術振興会）

https://www.jsps.go.jp/j-jsps-prize/kettei_2025.html

■日本学術振興会賞について

日本学術振興会賞は、優れた若手研究者を見出し、早い段階から顕彰してその研究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援することにより、我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させることを目的として、日本学術振興会が平成１６年度より創設した賞。人文学・社会科学及び自然科学にわたる全分野を対象とし、優れた業績と将来性が期待される研究者より選定されます。

日本学術振興会HP：https://www.jsps.go.jp/

■技術顧問・共同創業者 安井隆雄について

東京科学大学生命理工学院教授。2014～2019年ImPACTプロジェクトマネージャー補佐就任、2015～2019年JSTさきがけ研究員、2019年～2023年再度JSTさきがけ研究員を拝命。2018～2023年名古屋大学大学院工学研究科・生命分子工学専攻准教授。研究テーマはナノデバイスによる生命分子解析と生命現象解明。がん細胞から正常細胞へ輸送されるがん化因子であるエクソソームの定量解析を目指している中で、ナノワイヤを利用して、わずか1ミリリットルの尿からがんを特定する技術を新たに発見。同技術を実用化すべく、代表の小野瀬と共に2018年5月にCraif株式会社を創業。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

■「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/

「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/