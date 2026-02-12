株式会社AlbaLink、岡山県岡山市より「空家等管理活用支援法人」に指定

株式会社AlbaLink

全国の空き家買取再販事業を手掛ける株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年2月5日付で岡山県岡山市より「空家等管理活用支援法人」に正式に指定されました。

この制度は、岡山市が空き家の適正な管理および利活用を推進することを目的に、専門的な知見とノウハウを有する法人を「空家等管理活用支援法人」として指定し、官民連携で空き家対策を進める取り組みです。

AlbaLinkはこれまで、全国各地で老朽化・空室化が進んだ不動産の再生や流通を支援してきました。今回の指定を機に、岡山市と連携し、地域における空き家の管理・活用を一層推進してまいります。

株式会社AlbaLink HP：https://albalink.co.jp/news/20260212-17748/

AlbaLinkが担う主な業務

行政概要

- 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。- 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。- 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

担当：岡山市都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 空家対策推進室

空家等管理活用支援法人の指定について：https://www.city.okayama.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042

東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

企業HP： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/

https://akiya-kaitoritai.com/