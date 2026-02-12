ANNA SUIより、泡のように軽やかな「Bubbles（バブルス）」シリーズが新登場！モコモコのエアリー感が魅力のポーチ＆ミニトートバッグを発売

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、当社直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】及び、全国の一部百貨店にて、ANNA SUIより「Bubbles（バブルス）」シリーズのポーチとミニトートバッグの販売を開始いたしました。

2026年春夏は立体感のあるキルティング素材に注目。軽やかで表情豊かな質感を活かし、シーズンレスで使えるシリーズとして「Bubbles（バブルス）」を企画しました。泡を思わせるモコモコとしたキルティングが印象的な本シリーズは、薄手のナイロン生地と綿を組み合わることで、ふんわりと軽やかなエアリー感を表現。見た目のボリューム感に反して、持ち運びやすい軽さも魅力です。裏地には、ANNA SUIのコレクションのアーカイブ柄から、大胆なローズが目を惹く「RIBBED ROSES」をセレクト。バッグを開いた瞬間に広がる華やかな世界観も、ANNA SUIならではのこだわりです。また、同柄を使用したタオルハンカチもあわせて展開いたします。デザイン性と実用性を兼ね備え、使うたびに心地よさを感じられる「Bubbles（バブルス）」シリーズ。日常使いはもちろん、コーディネートのアクセントとしても活躍する、毎日使いたくなるアイテムです。

ホームページはこちらから :https://www.blooming.co.jp/news/20260212-anna-sui-bubbles

■商品概要

・「Bubbles」シリーズ ポーチ

価格：\3,300（税込）サイズ：約8x14x6cm 1柄2配色

ぷくぷくとしたキルティングが愛らしいポーチ。ファスナー付きポケットや仕切りポケットを備え、機能性も充実。裏地の柄にはコレクションのアーカイブから柄「RIBBED ROSES」をセレクト。 開けた瞬間にも心躍る、細部にまでこだわったデザインに仕上げました。

・「Bubbles」シリーズ ミニトートバッグ

各種 価格：\4,950（税込）サイズ：約20x20x13cm 1柄2配色

泡のような軽やかさをイメージし、薄手のナイロン生地と綿を組み合わせてふんわりと軽量に仕上げました。見た目の可愛らしさだけでなく、日常使いしやすいサイズ感も魅力。デイリーユースにぴったりのアイテムです。

・タオルハンカチ

価格：\1,100（税込）サイズ：約28×28cm 1柄3配色

キラキラとしたラメ糸を織り込んだ、シックでありながら華やかさも備えたタオルハンカチ。

約28cmの大判サイズで、手を拭くのはもちろん、ひざの上に広げたり、小物を軽く包んだりと、幅広いシーンで活躍します。「Bubbles」シリーズのポーチやミニトートの裏地とお揃いのアーカイブ柄を使用。大胆なローズが印象的な、ANNA SUIらしい1枚です。

■販売場所

・オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct205

・全国の一部百貨店

■ANNA SUIについて

独創的な世界観を持つANNA SUIは、フェミニン・ロマンティック・キュートを追及しながらも、その中にロックやポップ・カルチャーのエッセンスが加えられた、唯一無二のブランドです。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ

https://classics-the-small-luxury.com/