エルズサポート株式会社

高齢者の居住/生活/終活支援を通じて地域包括ケアシステム構築を推進するホームネットグループで家賃債務保証事業を手掛けるエルズサポート株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：藤田 潔、以下「エルズサポート」）は、ホームネットグループの一員であるホームネット株式会社（本社：東京都中野区、以下「ホームネット」）と協業し、家賃債務保証サービスと組み合わせて提供する新たなサービス「HNハローライト付帯サービス」の提供を開始しました。

本サービスは、主に高齢者など単身入居者を想定し、日常生活の中で無理なく見守りを行うことを目的としたもので、家賃保証・見守り・現地確認を一体で提供することにより、管理会社・オーナー・入居者それぞれの不安を軽減し、安心して住み続けられる賃貸環境の実現を目指す取り組みです。

【背景】

高齢者の単身世帯は年々増加しており、賃貸住宅においても高齢者の受け入れニーズは拡大しています。一方で、管理会社やオーナーにとっては、入居後の見守り体制や万一の際の対応への不安が、受け入れ判断のハードルとなるケースも少なくありません。

エルズサポートは、国土交通省「認定家賃債務保証業者制度」の認定を受けた保証会社として、家賃保証に加え、居住支援の観点から賃貸住宅に関わる課題解決に取り組んできました。今回の「HNハローライト」は、そうした取り組みをさらに進めるものです。

【サービス内容】

「HNハローライト」は、ハローテクノロジーズ株式会社が開発したIoT電球「Hello Light」を活用し、電球の点灯状況を通信で確認することで、異常の兆候を検知した場合にホームネットが安否確認を行う見守りサービスです。

本サービスは、ホームネットグループ内での連携により、見守りから現地確認までを一体で提供できる点が特長です。

なお、本サービスの提供地域は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県及び、愛知県・大阪府の一部の物件に限られます（2026年1月時点）。

本サービスの主な特長は以下の通りです。

- 不動産会社の手間を増やさない導入設計電球の設置業務はホームネットが実施するため、管理会社やオーナーに新たな作業負担が発生しません。契約・支払手続きも、家賃保証サービスと一体で行うことで運用負担を抑えています。- 異常検知から居室内確認まで含む見守り体制IoT電球による異常検知に加え、必要に応じて警備会社が現地へ出動し、解錠確認（居室内への立ち入りによる安否確認）を行います。これにより、万一の際にも迅速な状況把握が可能となります。- 家賃保証と組み合わせた提供による安心感見守りサービスを家賃保証と組み合わせて提供することで、管理会社・オーナーの不安を軽減し、高齢者など住宅確保要配慮者の円滑な入居を後押しします。

※本サービスは、入居者の安全や健康状態、緊急時の救援を保証するものではありません。

※「HNハローライト付帯サービス」についてはこちら(https://www.ls-support.co.jp/service/hn-hellolight/)をご覧ください。

【今後の展望】

エルズサポートは今後も、ホームネットをはじめとするグループ会社や外部パートナーとの連携を強化し、保証サービスと組み合わせて提供する付加価値型サービスの拡充を進めてまいります。

賃貸住宅市場における「保証＋居住支援」の新たな標準づくりを通じて、誰もが安心して住まいを選べる社会の実現に貢献してまいります。

【エルズサポート 会社概要】

会社名 ：エルズサポート株式会社

本社所在地 ：東京都中野区中野２丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル19階

設立 ：2007年7月18日

代表取締役 ：藤田 潔

事業内容 : 家賃債務保証事業、リフォーム・リノベーション事業

ウェブサイト ：https://www.ls-support.co.jp/