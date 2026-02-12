成長に合わせて長く使える！お風呂でも、お部屋でも大活躍のリクライニングベビーチェアが登場。
株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のベビー用品部門は、低月齢から使用できるベビーチェア「ふかふかリクライニングベビーチェア」を2026年2月上旬よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）で発売を開始し、順次全国のベビー用品専門店などで販売いたします。
ふかふかリクライニングベビーチェアは、月齢に合わせて背もたれの角度調節ができるベビーチェアです。背もたれ背面のベルト調節により、腰すわり前には背もたれを倒して寝かせ、腰すわり後は背もたれを起こして座らせておくことができ、成長に合わせて長くご使用いただけます。
【商品特長】
月齢に合わせて角度調節
背もたれ背面のベルトで角度調節できます。
腰すわり前に
背もたれを倒して寝かせておくことができます。
腰すわり後に
背もたれを起こして座らせておくことができます。
空気が一気に抜ける空気栓
独自の弁でスピーディにお片付けができます。
ひっかけフック穴付き
風通しのよい場所にかけて乾かすことができます。
足踏みストッパー付き
ストッパーを足で押さえることで、チェアが一緒についてくることがなく、ラクに抱き上げできます。
エアポンプ内蔵
空気ポンプ(市販品)を使わず簡単に膨らますことができます。
小さくたためるので収納や持ち運びに便利です。
【商品詳細】
＜ふかふか リクライニングベビーチェア＞
価格：3,960円（税込）
対象月齢：2カ月頃～2才頃
体重目安：24kg
サイズ：約46×62×39H(cm)
背もたれ倒し時：約46×64.5×25.5H(cm)
商品の詳細は下記のURLをご確認ください。
https://www.richell-shop.jp/p/ふかふか リクライニングベビーチェア(https://www.richell-shop.jp/c/baby/120349?utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=chair_20260202&utm_id=shop)
【企業概要】
企業名 ： 株式会社リッチェル
代表者 ： 代表取締役社長 江本 千之
所在地 ： 〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136
コーポレートサイト： https://www.richell.co.jp/
暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋： https://www.richell.co.jp/lifeplus/
【消費者の方向けお問合せ先】
お客様相談室TEL：(076)478-2957
受付時間 ：9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)