成長に合わせて長く使える！お風呂でも、お部屋でも大活躍のリクライニングベビーチェアが登場。

株式会社リッチェル

株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のベビー用品部門は、低月齢から使用できるベビーチェア「ふかふかリクライニングベビーチェア」を2026年2月上旬よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）で発売を開始し、順次全国のベビー用品専門店などで販売いたします。

ふかふかリクライニングベビーチェアは、月齢に合わせて背もたれの角度調節ができるベビーチェアです。背もたれ背面のベルト調節により、腰すわり前には背もたれを倒して寝かせ、腰すわり後は背もたれを起こして座らせておくことができ、成長に合わせて長くご使用いただけます。

【商品特長】月齢に合わせて角度調節背もたれ背面のベルトで角度調節できます。

腰すわり前に背もたれを倒して寝かせておくことができます。

腰すわり後に背もたれを起こして座らせておくことができます。

空気が一気に抜ける空気栓

独自の弁でスピーディにお片付けができます。

ひっかけフック穴付き

風通しのよい場所にかけて乾かすことができます。

足踏みストッパー付き

ストッパーを足で押さえることで、チェアが一緒についてくることがなく、ラクに抱き上げできます。

エアポンプ内蔵

空気ポンプ(市販品)を使わず簡単に膨らますことができます。

小さくたためるので収納や持ち運びに便利です。

【商品詳細】

＜ふかふか リクライニングベビーチェア＞

価格：3,960円（税込）

対象月齢：2カ月頃～2才頃

体重目安：24kg

サイズ：約46×62×39H(cm)

背もたれ倒し時：約46×64.5×25.5H(cm)

商品の詳細は下記のURLをご確認ください。

https://www.richell-shop.jp/p/ふかふか リクライニングベビーチェア(https://www.richell-shop.jp/c/baby/120349?utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=chair_20260202&utm_id=shop)

【企業概要】

企業名 ： 株式会社リッチェル

代表者 ： 代表取締役社長 江本 千之

所在地 ： 〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136

コーポレートサイト： https://www.richell.co.jp/

暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋： https://www.richell.co.jp/lifeplus/

【消費者の方向けお問合せ先】

お客様相談室TEL：(076)478-2957

受付時間 ：9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)