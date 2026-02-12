HUES & Company、米Semrushと提携。AI検索時代に「選ばれ、引用される」ためのGEOコンサルティングを本格始動

HUESANDCOMPANY PTE. LTD.

ー「検索順位は高いのに、なぜか成果に結びつかない」。その理由は、AIによる回答から貴社や貴ブランドが「消えて」いるからなのかもしれません。ー

シンガポールを拠点にブランド戦略を支援するHUES & Company（本社：シンガポール、CEO：佐藤太泰、正式名称: HUESANDCOMPANY PTE. LTD. 以下当社）は、オンライン可視性管理の世界的リーダーであるSemrush Inc.（本社：米国ボストン、以下Semrush）と戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携により、当社は日本市場初となるSemrush「AIOエンタープライズパートナー」に選出。Semrushが保有する世界最大級のデータインフラと、当社独自のGEO（生成AI検索最適化）ノウハウを融合させ、AIに「選ばれ、引用され、推奨される」構造を築く次世代コンサルティングを開始します。

■ 背景：ネット上の「見つかり方」が、根本から変わりました

今、消費者の情報収集は、検索結果のリンクを辿る「探索（サーチ）」から、AIに対話を求め回答を得る「問いかけ」へと劇的に変化しています。GoogleのAI Overview, GeminiやChatGPTが提示する「たった一つの回答」に選ばれるか否か。それが、ビジネスとブランドの成否を分ける時代です。

これからの時代、従来のSEO（順位を上げる施策）だけでは不十分になります。AIという新しい知性に対して、自社の価値を正しく理解させ、信頼できる情報源として引用してもらうための「GEO（生成AIへの最適化）」が不可欠です。

「AIは誰を信頼しているのか？」データが示す日本市場の真実

参考資料：日本国内における主要AIのドメイン引用率ランキング

（2026年2月 米Semrush調査：HUES & Company編集）

上図は、主要な生成AI（ChatGPT, Gemini, Perplexity等）が回答を生成する際、どのドメインを「信頼できる根拠」として引用しているかを調査したデータです 。AIは、情報の正確性を担保するために、公式サイトやプレスリリースといった「社会的信頼性の高い一次情報」を優先的に引用する傾向があります 。ここで引用されなければ、たとえWeb検索の順位が1位であっても、AIの回答内では貴社のサービスやブランドは「存在しない」ことと同義になります 。この「AIからの引用」を量質の両面から戦略的に獲得することが、GEO（生成AI検索最適化）の本質です。

■サービス概要

3つの解決策

変化の激しいこの分野において、日本企業はグローバルに比べ残念ながら一歩遅れているのが現状です。当社はこの現状に対し、独自のノウハウとSemrushの豊富なデータを活用し、以下の「勝つための仕組み」を実装します。

- AIへの「出現率」を測る：自社がAIにどれだけ引用されているか、出現率をデータで可視化します。- AIの「語られ方」を変える：AIが自社を競合とどう比較し、評価しているか分析し、理想的な文脈（ナラティブ）を設計します。- AIに「推奨」させる：AIが貴社を「信頼できる情報源」として学習・推奨し続けるデータ構造を実装します。

コンサルティングとツール導入のハイブリッド型ソリューション

日本市場初となる最上位プラン「Semrush AIO Enterprise版」の提供と、当社の伴走支援を組み合わせることで、日本企業がデータに基づき持続的に勝ち続けられる体制構築を支援します。

本取り組みの狙い

本パートナーシップで私たちが目指すゴールは、単に「検索結果に表示される」ことではありません。 今や、あらゆる意思決定に巨大な影響を与える「生成AI」から、数ある選択肢の中で最も信頼できる存在として「推奨」される企業・ブランドへと変革すること。

AIという新しい知性に、貴社の真価を正しく理解させ、指名される仕組みを実装する。それがHUES & CompanyとSemrushが共に提供する、新しい時代のGEOコンサルティングです。

■ 【先着順】3月5日(木) Semrush x HUES 共催ウェビナーを開催

本提携を記念し、特別ウェビナー「GEO Strategy Summit」を2026年3月5日木曜日に開催します。

Semrush社の担当者も登壇し、世界最新のGEO/AIOトレンドと、明日から使える実践的なノウハウを公開します。席数に限りがあるため、お早めにご登録ください。



Semrush x HUES 共催ウェビナー「GEO Strategy Summit」応募登録ページリンク：こちらから(https://hues-co.com/seminar/semrush-webinar?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=semrush_202602)

■ HUES & Company 代表取締役CEO 佐藤 太泰のコメント

「生成AIやLLMは、その多くがアメリカを中心とする西洋で生まれ、西洋のロジックに基づいて構築されています。この新しいルールの上で日本企業が勝ち残るためには、その仕組みを深く理解し、適応するための戦略が不可欠です。

今回、世界最大級のデータ基盤を持つSemrushをパートナーに迎えたことで、私たちは『西洋のロジック』を正確に捉え、日本企業の強みをAIに正しく認識させるための強力な武器を手にしました。

日本企業やブランドが持つ真の価値が、AI時代においても正当に評価され、確かな成長に繋がるよう、私たちは戦略とデータの両面から全力で支援してまいります。」

■ HUES & Companyについて

シンガポールを拠点とする、生成AI最適化（GEO）とグローバル展開に特化したマーケティング・プロフェッショナルファームです。「Design the Destiny 『必然』を設計する」を掲げ、不確実な世界において、企業・ブランドが偶然の成功ではなく、意図して発見され、選ばれるための「必然の仕組み」を実装することをミッションとしています。

現在は、日本市場初となるSemrushのAIO/GEOエンタープライズパートナーとして、AIに「選ばれ、引用され、推奨される」構造を設計する「生成AI最適化（GEO）コンサルティング」、および国境を越えた事業成長を支援する「グローバルマーケティング・コンサルティング」を展開。最先端のテクノロジーと文脈への深い洞察を融合させ、企業の真価を国境やアルゴリズムの壁を越えて正しく世界へ届ける支援を行っています。

- 会社名：HUES & Company（ヒューズ・アンド・カンパ二ー）- Legal Entity：HUESANDCOMPANY PTE. LTD.- 所在地：63 Chulia Street, #15-01, OCBC Centre East, Singapore 049514- 代表者：Founder & CEO 佐藤 太泰- 設立：2023年7月- Webサイト：https://hues-co.com/